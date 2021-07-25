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Fatma Girik taburcu oldu

25.07.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde beş gün önce göğsündeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede tedavi altına alınan Türk sinemasının usta isimi Fatma Girik taburcu oldu.

Fatma Girik taburcu oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 20 Temmuz akşamı Torba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Girik, yardımcılarının çağırdığı ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alındı.

Hastanedeki beş günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Girik, taburcu edildi.

Girik'in kardeşi Günay Girik, "Ablamın sağlık durumu şu an gayet iyi. Dün itibarıyla taburcu edildi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırmıştık. Evinde dinleniyor" dedi.

Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamayı oyuncunun menajeri Bircan Silan, dün sosyal medyadan yapmış ve “Fatma Girik 5 günün sonunda hastaneden çıkıyor” demişti.

Hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Girik, bugün taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Fatma Girik
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