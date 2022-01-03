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Fatma Girik yeni yılı hastanede karşıladı! Son hali sevenlerini üzdü

03.01.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 2022 yılına hastane odasında girdi. Yılbaşı hasta yatağında geçiren 79 yaşındaki usta sanatçının son halini yeğeni paylaştı.

Fatma Girik yeni yılı hastanede karşıladı! Son hali sevenlerini üzdü

Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi, 2022'ye de hastane odasında girdi.

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'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşerken; ünlü sanatçıya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Sevenleri, Fatma Girik için "2022 şifa getirsin" temennisinde bulundu.

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Fatma Girik
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