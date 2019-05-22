Fatma Kaptan 20 yıldır yollarda

Hayatında tesadüflerin birbirini kovaladığını, ambulans şoförü olarak başladığı mesleğinde yolculara hizmet veren tüm araçları kullandığını anlatan Çelik, "Hep bir hayalim vardı, kendi aracım olsun, kendi işimi yapayım. O hayalimi gerçekleştirdim. 2 araç aldım. Bu yolda doğru bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum." dedi.

- "Geleceğe dair çok beklentilerim var"

İstanbul çıkışlı turlarda, yurt dışından gelen turistleri Beypazarı, Kapadokya, Konya, Antalya, Kaş, Fethiye, Pamukkale, Selçuk ve Çanakkale'nin ardından tekrar bu kente bıraktığını belirten Çelik, turların çok zevkli geçtiğini, taşıdığı turistlerin Türkiye'den güzel anılarla döndüğünü ifade etti.

İşini büyütmek istediğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"50 yaşındayım ama daha çok hayal kuruyorum. Geleceğe dair çok beklentim var. Araçları daha da büyütüp Denizli'de bir turizm acentesi kurma düşüncem var. En büyük desteğim de çocuklarım. Onlardan çok güç alıyorum. Anneler Günü'nde keşke yanlarında olsaydım ama yolda olmama rağmen aradılar."