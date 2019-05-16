HABER

Fatma Necla Özden, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

  Anayasa Mahkemesi (AYM) Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden'in eşi Fatma Necla Özden (88), Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden'in eşi Fatma Necla Özden (88), Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYM Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden'in eşi Fatma Necla Özden, yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün yaşamını yitirdi. Özden'in cenazesi, yakınları tarafından bugün hastane morgundan alınarak, Kocatepe Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve CHP'li milletvekilleri ile Özden'in yakınları katıldı. Fatma Necla Özden'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü

-Cenaze töreninden genel ve detaylar

Kaan ULU- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Park halindeki otobüs alev aldıPark halindeki otobüs alev aldı
Somali'de bombalı saldırıda ölen mühendis toprağa verildiSomali'de bombalı saldırıda ölen mühendis toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

1300 yıllık anıt ağaç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

1300 yıllık anıt ağaç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Sadece Van'da biliniyordu! Şimdi de Elazığ'da ortaya çıktı

Sadece Van'da biliniyordu! Şimdi de Elazığ'da ortaya çıktı

Her şey sadece 3 dakikada oldu! Park halindeyken...

Her şey sadece 3 dakikada oldu! 'Hala gülüyorum, çok komik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.