Fatma Necla Özden, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden'in eşi Fatma Necla Özden (88), Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AYM Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden'in eşi Fatma Necla Özden, yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün yaşamını yitirdi. Özden'in cenazesi, yakınları tarafından bugün hastane morgundan alınarak, Kocatepe Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve CHP'li milletvekilleri ile Özden'in yakınları katıldı. Fatma Necla Özden'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü

-Cenaze töreninden genel ve detaylar

Kaan ULU- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

