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Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 18:57 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Washington'da düzenlenen Akıllı Şehirler Haftası etkinliklerine katılarak Uluslararası Akıllı Kentler oturumunda konuştu - Şahin: - "21. yüzyıl veri yüzyılı. Hangi şehir, bu verileri doğru bir şekilde sorunlarının çözülmesinde kullanırsa o şehir rekabet etme gücünü artırarak yoluna devam edecektir" - "Belediye olarak önce kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Ulaşım başta olmak üzere bilgi ve teknolojiyi nasıl kullanacağımızı vatandaş memnuniyetini gözeterek planladık"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Akıllı Kentler Haftası’na katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin ve Gaziantep'in akıllı şehirler vizyonunu anlattı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Akıllı Kent Konseyi tarafından düzenlenen Akıllı Kentler Haftası'na katıldı.

Bu yılki teması "Akıllı Altyapı: Eşit Toplumlar" olan etkinliğin Uluslararası Akıllı Kentler oturumunda konuşan Şahin, Türkiye Belediyeler Birliğinin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin katılımcıları bilgilendirerek, Türkiye’nin akıllı şehirler vizyonu, Gaziantep’teki örnek çalışmaları ve bu konudaki yeni faaliyet alanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, "Seçilmişler olarak hepimizin gayretinin, ortak sorunlara bilimi ve teknolojiyi kullanarak ortak çözümler üretmek ve akıllı şehirlerle birlikte mutlu şehirler inşa etmek olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Bilim ve teknolojiyi doğru kullanan şehirlerin rekabet gücü artacak"

Göç sorunu, doğal kaynakların yetersizliği, çevre kirliliği, enerji verimliliği, akıllı güvenlik, akıllı sağlık gibi konulara değinen Şahin, bilim ve teknolojiyi doğru kullanan şehirlerin rekabet gücünün artacağını vurguladı.

Gaziantep’te hayata geçirilen akıllı şehir uygulamalarını da detaylı şekilde anlatan Şahin, "21. yüzyıl veri yüzyılı. Hangi şehir, bu verileri doğru bir şekilde sorunlarının çözülmesinde kullanırsa o şehir rekabet etme gücünü artırarak yoluna devam edecektir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz önce kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Ulaşım başta olmak üzere bilgi ve teknolojiyi nasıl kullanacağımızı vatandaş memnuniyetini gözeterek planladık." dedi.

- Gaziantep'teki akıllı kent uygulamaları

2014'te başkan olduğunda nakit para ödenerek ulaşımın sağlandığını aktaran Şahin, "Öyle bir akıllı ulaşım sistemi oluşturduk ki hangi şehirden gelinirse gelinsin kredi kartıyla ve akıllı duraklardan ödeme yapılabilecek ve ulaşım denetleme sisteminin tamamen otomasyona dönüştüğü bir akıllı ulaşım sistemini hayata geçirdik.” ifadesini kullandı.

Enerji verimliliği konusunda Gaziantep'te uygulanan çalışmalara da değinen Şahin, bu konuda yaptıkları yatırımları çeşitlendirdiklerine dikkati çekti. Türkiye’de ilk kez bir belediyenin biyogazdan oluşan enerji sistemini kurduğunu ve enerji üretmeye başladığını belirten Şahin, akıllı su yönetimiyle ilgili de önemli detaylar verdi.

Şahin, konuşmasında ayrıca çevrenin korunması, enerji ve akıllı şehircilikle gibi konularda tüm paydaşlarla iş birliği ve tecrübe paylaşımına hazır oldukları mesajını verdi.

Washington'daki çeşitli kurum ve kuruluşları da ziyaret eden Şahin, ABD’deki kardeş şehirler üst organizasyonu olan "Sister Cities International" Başkanı Roger-Mark De Souza ile de bir görüşme yaptı.

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