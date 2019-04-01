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Fatma Şahin'e belediyede coşkulu karşılama

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 15:09 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin için belediyede karşılama töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, seçmenlerin yüzde 54'ünün oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Şahin, ilk mesai gününde belediye çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.

Fatma Şahin coşkuyla karşılandı

En yakın rakibine yüzde 28 fark atarak seçimi kazanan Şahin'i kırmızı güllerle karşılayan çalışanlar, sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada belediye çalışanları, Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" isimli şarkısını seslendirdi.
Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gazianteplilerin halkın istikrar, güven ve kardeşlikten yana oy kullandığını belirterek, "Bugün bu başarı; bir aile olduysak, bir olduysak, beraber olduysak bu, aile olmanın başarısıdır. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bunu ispatladık. Her bir kardeşim, genel sekreterimden, çaycı kardeşime kadar hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yol arkadaşlarına basiretleri, vefaları, kardeşlikleri için ve bu zor coğrafyada, zor dönemlerde "dağ gibi arkasında durdukları" için minnet duyduğunu kaydeden Şahin, şöyle devam etti:
"Ben bu ailenin, bu takımın gücüne inandım. Hamdolsun, milletimize karşı bizi mahcup etmedi yüce Mevlam. Sizler arkamızda çok sağlam durdunuz. Sizin huzurunuzda tüm hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum.
3 Kasım'dan bu yana 15 defa bizi birinci çıkardılar. Oy veren vermeyen bütün hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sonuç bize şunu gösterdi: Sayenizde 'sayın başkanım' değil 'benim başkanım' olduk. Bu zor dönemde 2 bin yıllık kardeşliğimize inandık, bir Gaziantep modeli oluşturduk. Birileri fitnede, dedikoduda yarışmaya çalışırken biz işimizle projelerimizle yarıştık. Hemşerilerim; projelerimize, kardeşliğimize, gönül belediyeciliğimize 'durmak yok yola devam' dedi." Şahin, geçen döneme göre üzerlerinde daha fazla sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Bugün yeni bir 'bismillah' diyoruz. Üzerimizdeki emanetin ve sorumluluğun farkındayız. Halkımıza verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmek için bu ekibe güveniyorum, sizlere güveniyorum. 2023'te, 2040'taki Gaziantep'imiz için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Ama sizin gibi dostlar, sizin gibi çalışma arkadaşlarımız olduğu sürece Allah bizi mahcup etmeyecektir. Gaziantep kazanacak, hemşehrilerim kazanacak, kardeşlik kazanacak, bunu birlikte kazandıracağız. Çocuklarımız için geleceğimiz için yeniden yollara çıkma günü diyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
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fatma şahin Gaziantep

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