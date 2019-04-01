Fatma Şahin'e belediyede coşkulu karşılama

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gazianteplilerin halkın istikrar, güven ve kardeşlikten yana oy kullandığını belirterek, "Bugün bu başarı; bir aile olduysak, bir olduysak, beraber olduysak bu, aile olmanın başarısıdır. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bunu ispatladık. Her bir kardeşim, genel sekreterimden, çaycı kardeşime kadar hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

3 Kasım'dan bu yana 15 defa bizi birinci çıkardılar. Oy veren vermeyen bütün hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu sonuç bize şunu gösterdi: Sayenizde 'sayın başkanım' değil 'benim başkanım' olduk. Bu zor dönemde 2 bin yıllık kardeşliğimize inandık, bir Gaziantep modeli oluşturduk. Birileri fitnede, dedikoduda yarışmaya çalışırken biz işimizle projelerimizle yarıştık. Hemşerilerim; projelerimize, kardeşliğimize, gönül belediyeciliğimize 'durmak yok yola devam' dedi." Şahin, geçen döneme göre üzerlerinde daha fazla sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Bugün yeni bir 'bismillah' diyoruz. Üzerimizdeki emanetin ve sorumluluğun farkındayız. Halkımıza verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmek için bu ekibe güveniyorum, sizlere güveniyorum. 2023'te, 2040'taki Gaziantep'imiz için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Ama sizin gibi dostlar, sizin gibi çalışma arkadaşlarımız olduğu sürece Allah bizi mahcup etmeyecektir. Gaziantep kazanacak, hemşehrilerim kazanacak, kardeşlik kazanacak, bunu birlikte kazandıracağız. Çocuklarımız için geleceğimiz için yeniden yollara çıkma günü diyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.