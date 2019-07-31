HABER

Fatma Şahin Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısında elleriyle katmer yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali tanıtım toplantısı öncesinde elleriyle Gaziantep Katmeri yaparak katılımcılara ikram etti.

Fatma Şahin Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısında elleriyle katmer yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali tanıtım toplantısı öncesinde elleriyle Gaziantep Katmeri yaparak katılımcılara ikram etti. Şahin, yaptığı açıklamada “Şehirde 2 milyon nüfusumuz var, aynı zamanda 2 milyonda gurmemiz var. Herkesin ağzı laboratuvar gibi ve herkes annesinin dolmasını istiyor. Benim işimizin zorluğunu bir düşünün” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı ile işbirliğiyle dünyanın önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘GastroAntep’ Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivalinin ikincisinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Beşiktaş’ta bulunan bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’nin yanı sıra Gaziantep Milletvekilleri de katıldı. Basın toplantısında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İstanbul bu işin merkezi ve etrafındaki bütün şehirlere bir çekim oluşturuyor. Aynı şey bizim bölgemiz içinde geçerli. Bereketli hilalin ortasındayız. Ortadoğu’nun en önemli alanındayız. Güneydoğu ve Doğu Akdeniz arasında önemli bir lojistik merkezi konumundayız. Bu coğrafya bize önemli avantajları da getiriyor. Rakamlarla Gaziantep’e baktığımız zaman biz şehirlerin anası yani İstanbul’la yarışıyoruz. Şehir milliyetçiliği yapmıyorum. Benim söylemlerim rakamlarla da destekleniyor. Biz artık hedefimizin İstanbul’la birlikte bir Anadolu kalkınmasının merkezi olma noktasında rakamları daha güçlü yaparak dünyanın en büyük onuncu ekonomi olma yolunda katkıda bulunmak istiyoruz. Anadolu’nun her şehrini kalkındırarak rakamları yukarı taşımak durumundayız’’ ifadelerini kullandı.

- Başkan Şahin, “Şehrin nüfusu 2 milyon, 2 milyon gurmemiz var. Benim işimin zorluğunu bir düşünün’’
Gaziantep’e gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Başkan Şahin, “Şehirde 2 milyon nüfusumuz var, aynı zamanda 2 milyonda gurmemiz var. Herkesin ağzı laboratuvar gibi ve herkes annesinin dolmasını istiyor. Benim işimizin zorluğunu bir düşünün. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. Bu da bu işi başardığımızın ispatıdır’’ diye konuştu.

- Başkan Şahin elleriyle katmer yapıp katılımcılara ikram etti
GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali tanıtım toplantısı öncesinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yerel bir aşçıyla beraber Gaziantep Katmeri yaparak katılımcılara ikram etti. Tanıtım toplantısı konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Fatma Şahin Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısında elleriyle katmer yaptı

Fatma Şahin Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısında elleriyle katmer yaptı

Fatma Şahin Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısında elleriyle katmer yaptı

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Evini geçindirmek için her gün 20 kilometre yürüyorEvini geçindirmek için her gün 20 kilometre yürüyor
Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret ettiBakan Selçuk, selde kurtulan gençleri ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli’de kararı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran karı-koca kavgası

Aksaray'da dehşet! Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Rektörden görülmemiş uygulama! Hasta gibi gitti, gerçeği gördü ve kapattı

Rektörden görülmemiş uygulama

Yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldüren adam hakkında karar verildi

Yılanı öldürmek isterken eşini öldürmüştü! Karar belli oldu

Son dakika Erzurum'da deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Erzurum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.