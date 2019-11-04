Fatma Şahin: "Gaziantep Millet Bahçesi, müzeler ile yeşili birleştirecek"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin, Roma ve Hitit dönemi eserlerinin sergilendiği Gaziantep Arkeoloji Müzesi ve Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi ile yeşil alanları birleştireceğini belirtti.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Millet Bahçesi Planlama Alanı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Gaziantep Millet Bahçesi projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan son halini tanıttı.

Gaziantep'in çok özel bir bölgede olduğunu, kentin taşıdığı mirasın kendilerine büyük sorumluluklar getirdiğini anlatan Şahin, "Gaziantep yaşanılabilen en eski şehirler arasında dünyada 9'uncu sırada yer alıyor. Çevremizdeki kaosa rağmen bir üretim şehri olduğumuzu görüyoruz. Yaklaşık 400 bin mülteciyle yıllardır beraber yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültürlerini, medeniyetlerini önem ve hassasiyetle geleceğe taşıdıklarına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"En önemlisi bir Gaziantep modeli oluşturuyoruz. Bu bir insanlık modelidir. Çok kültürlülük üzerinden bir kardeşlik hukuku taşıyoruz. Bu kapsamda en önemli farkımız insanımızdır. Onların fazileti ve erdemi için kendilerine minnettarız. Kendimizi 'dirençli şehir' olarak tanımlıyorum. Her şartta üretmeyi ve ayakta kalmayı başarıyoruz. Bu herkesin başarabileceği bir şey değil. Kamuoyundan gelen bilgiler doğrultusunda, istişare yaparak doğru kararlar almaya çalışıyoruz."