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Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti il eski ve yeni yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşma yaparken duygulu anlar yaşadı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti il eski ve yeni yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşma yaparken duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Şahin, 17 yıllık dönemde yaşadıklarını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti il eski ve yeni yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıya katıldı. Bir restoranda düzenlenen toplantıda partililere seslenen Fatma Şahin, 17 yıl önce AK Parti'ye katıldığı niyeti ile şu andaki niyetin aynı olduğunu söyledi.

Bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Başkan Şahin, şunları dedi:

"Ameller niyetlere göre belirleniyor. Ben, bu çorbada tuzum olsun diye yönetime girdiğimde niyetim ne ise aynı niyetteyim. Kalbime bakıyorum aynı ama bedenime bakıyorum yoruldu. 17 sene geçti, canım çıktı, saçımın her bir teli çekildi. Buna rağmen aynı aşkla aynı mücadeleyi veriyorum. Bir motora bağlasalar motor çatlar, bir bilgisayara bağlasalar bilgisayar patlar. Ama imanla ama aşkla memleket sevdası ile çalışıyorum. Benim sınavım çok daha büyük, benim sınavım çok daha ağır. Bir eksik varsa bendendir, bir hata varsa bendendir, ben beşerim, ben insanım. Etten, kemikten yaratıldım, hata varsa bana aittir. Ama o ilk gün AK Parti'yi girerken neyse niyetim aynı şekilde duruyorum. Her şeyi de sınav olarak görüyorum. Tek dileğim var; Allah'ım itibarımı ve şerefimi elimden almasın."

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