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Fatma Şahin konut teslim töreninde konuştu, o anlar sosyal medyaya damga vurdu: 'Bizim babamız kim?'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.12.2024 22:24
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Gaziantep'te 5 bin 113 konutun teslim edildiği törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasında Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. Şahin'in "Bizim babamız kim?" dediği anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Fatma Şahin konut teslim töreninde konuştu, o anlar sosyal medyaya damga vurdu: 'Bizim babamız kim?'

Gaziantep'te Güneyşehir 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim töreni yapıldı. Konteynerlerde geçici olarak konaklayan depremzedeler için kalıcı konutların yapımına hızla başlandı.

Depreme dayanıklı, bölgenin yaşam şartlarına uyumlu ve sosyal alanların da düşünüldüğü yeni konutların bir kısmı tamamlandı, bir kısmının ise inşaatına devam ediliyor.

5 BİN 113 KONUT TESLİM EDİLDİ

Gaziantep’te 5 bin 113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerine anahtarlarını kendi elleriyle verdi.

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"BİZİM BABAMIZ KİM?"

Güneyşehir'de düzenlenen törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Bizim babamız kim?, Bizim babamız kim?, Yaparsa, yaparsa Erdoğan yapar. Erdoğan, Erdoğan!" diyerek bağırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Fatma Şahin sonrasında özellikle Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. Şahin, "Çocuklarımız için anaokulu yaptık, şuraya emekliler lokali yapıyoruz. Burada özellikle Murat Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Murat Bakanımla bilikte muradımıza erdik, bu iş takım işi" dedi.

"GÜNEYŞEHİR’DE 2 YIL ÖNCE YERLEŞİME DAİR HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneyşehir’de 2 yıl önce yerleşime dair hiçbir şeyin olmadığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde buraları yerleşim haline getirdik. Gaziantep beni, her zaman destekledi. Siz bizlere emanetsiniz. Gaziantep emin ellerde. Şimdiye kadar verdiğimiz sözlerin her birini yerine getirdik" diye konuştu

Anahtar Kelimeler:
Fatma Şahin Belediye başkanı Gaziantep
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