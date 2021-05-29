Fatma Şahin Şampiyon Belediye Başkanları Toplantısı İçin Paris'te

OECD Kapsayıcı Büyüme için ‘Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’ toplantısına Türkiye'den davet alan ilk başkan olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'incisi düzenlenen toplantıya katılmak için Paris'e geldi. Fatma Şahin, "Kalkınma ve demokrasi artık yerelden başlıyor, yerelden güçleniyor. Ortak çalışarak daha barışçıl bir dünya kuracağız" dedi. Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu, OECD tarafından dünya toplumlarında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla 2016 yılında kuruldu. Bu yıl "More Inclusion, Better Recovery/ Daha Fazla Kapsam, Daha İyi İyileşme" temasıyla düzenlenen 5'inci Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve Paris Belediyesi Başkanı Anne Hidalgo'nun başkanlığında Paris'te yapıldı. Gurria, toplantı dolayısıyla paylaştığı Twitter hesabından, "Şampiyon Belediye Başkanları girişiminin 5'incisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından 60’tan fazla belediye başkanı, kapsayıcı büyüme taahhütlerini yeniledi, Covid 19 kurtarma girişimleri aracılığıyla gençleri destekleme sözü verdi" mesajını paylaştı.

Türkiye'den bu koalisyona davet edilen ilk belediye başkanı olan Fatma Şahin, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Türkiye OECD Büyükelçisi Kerem Alkin ve UNESCO temsilcileri, çok sayıda yerel yönetici ve temsilci ile temaslarda bulundu. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde Fransız ve Türk medya mensupları ile bir araya gelen Fatma Şahin, "Kalkınmanın ve demokrasinin artık yerelden başladığını, Gaziantep olarak da bu hedefle çalıştıklarını" dile getirdi. "OECD büyük bir çatı, bu çatının içinde 37 ülkenin şampiyon başkanlarına davet edildik. ‘Belediyelerin süper ligi’ dediğimiz ekiple toplantılar yapıyoruz. Hem yaptıklarımızı anlatacağız hem de dünyadaki gelişmeleri takip edeceğiz, çünkü dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde ortak sorunlara ortak çözümler üretmemiz lazım. Daha çok bir araya gelmemiz lazım. İnsanlar tanımadığının bilmediğinin düşmanı. Biz daha çok bir araya gelmeliyiz, ortaklıklarımızı çoğaltmalıyız. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bilgi ekonomisi, yeşil ekonomi, dünya buraya gidiyor. Bu başlıklarla ilgili ülkeler arası şehirler arası işbirliğini çoğaltıp, dünya barışını ve yerel demokrasiyi güçlendirmeliyiz."

OECD heyeti Gaziantep'e gelecek "Neden Gaizantep?" sorusuna yanıt veren Fatma Şahin, "Burada 8 başlık var. Bu sekiz başlığın içerisini en iyi dolduran ve yaptığı çalışmalarla OECD'ye verdiği raporlarla bunu gösteren bir belediyeyiz. En önemlisi de OECD Genel Sekreteri'nin bir heyetle bu çalışmaları gelip yerinde görmesiyle ilgili bir karar alındı. Gaziantep Türkiye'nin yerel kalkınmada gösterdiği başarıya iyi bir örnek olduğu için burada" diye konuştu. Gaziantep'teki Suriyeli göçmenler Fransız gazetecilerin Gaziantep ilinin ağırladığı Suriyeli göçmen sorularıyla karşılaşan Fatma Şahin, 500 bin göçmeni yıllardır ağırladıklarını, onların eğitim, sağlık, barınak gibi pek çok ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi. Şahin, "OECD çatısı altında Asya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan pek çok belediye başkanı var. Burada Gaziantep'in sosyal içermeyle, mültecileri de dajhil eden bir bakış açısıyla bir moral oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bunun burada görülmüş olması bizi de mutlu ediyor" diye konuştu.