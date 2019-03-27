Fatma Şahin'den Gaziray test sürüşü açıklaması

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşü sırasında AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik ifadesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, videolu mesajında, sarf edilen cümleyi test sürüşünde duymadığını belirterek, "Haddini aşan ve kabul edilemez bir cümle" dedi.

Geçen cuma günü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) arasındaki protokol çerçevesinde inşa edilen Gaziray metro hattında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti milletvekillerinin katılımı ile test sürüşü gerçekleştirildi. Bazı kişiler test sürüşünü sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Bu sırada AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik ifadesi görüntülere yansıdı. Görüntü, kısa sürede birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Milletvekili Ahmet Uzer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullandığı ifade için özür dileyerek, "Sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarf edilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim. Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşerilerim bilir" paylaşımını yaptı.