Fatma Şahin'e belediyede coşkulu karşılama

GAZİANTEP (AA) - Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin için belediyede karşılama töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, seçmenlerin yüzde 54'ünün oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Şahin, ilk mesai gününde belediye çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.

En yakın rakibine yüzde 28 fark atarak seçimi kazanan Şahin'i kırmızı güllerle karşılayan çalışanlar, sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada belediye çalışanları, Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" isimli şarkısını seslendirdi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gazianteplilerin halkın istikrar, güven ve kardeşlikten yana oy kullandığını belirterek, "Bugün bu başarı; bir aile olduysak, bir olduysak, beraber olduysak bu, aile olmanın başarısıdır. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bunu ispatladık. Her bir kardeşim, genel sekreterimden, çaycı kardeşime kadar hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yol arkadaşlarına basiretleri, vefaları, kardeşlikleri için ve bu zor coğrafyada, zor dönemlerde "dağ gibi arkasında durdukları" için minnet duyduğunu kaydeden Şahin, şöyle devam etti: