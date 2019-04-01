Fatma Şahin'e coşkulu karşılama

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Fatma Şahin'in yeniden seçilmesinin ardından belediye çalışanları ve vatandaşlar Şahin'i belediye binası önünde coşkuyla karşıladı.

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi önünde davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, bina önüne gelen Şahin'in üzerine gül yaprakları serpti. Fatma Şahin, vatandaşların ve belediye çalışanlarının sevgi gösterisi karşısında duygulu anlar yaşadı. Seçimlerde aldığı başarıyı aile olmaya bağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün elde ettiğimiz bu başarı sadece benim değil aile olarak hepimizin başarısıdır. Vefanız için, kardeşliğiniz için, bu zor coğrafyada ve bu zor dönemde dağ gibi arkamızda durduğunuz için Allah hepinizden razı olsun" dedi. AK Parti'nin 15 seçimden birinci olarak çıktığını hatırlatan Fatma Şahin, yeni dönemde oy veren, vermeyen tüm Gazianteplilere hizmet için çalışacağını da sözlerine ekledi.

