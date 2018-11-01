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Fatma Tülin'in yeni sergisi 15 Kasım'da açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:58 | Son Güncelleme

Fatma Tülin'in yeni sergisi 15 Kasım'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Ressam Fatma Tülin'in farklı dönem yapıtlarını bir araya toplayan "Evrenin Teni" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçının 25'i koleksiyonerlerden alınan 90 eserinin yer alacağı sergi, 15 Kasım'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe'de görülebilecek.

Sergide, Tülin'in "Soğan-Ekmek" adlı resminin yanı sıra "yan yollar, sapaklar" adını verdiği dış mekan yorumları ve portre çalışmaları da yer alacak.

Çalışmalarını İstanbul ve Paris'te sürdüren sanatçının yurt içinde ve yurt dışında açtığı 38. kişisel sergisi, Merkur ve Manifesto iş birliğinde açılacak.

Sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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