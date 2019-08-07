HABER

Fatma Turgut Akmerkez’de sevenleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın ilk konuğu olan Fatma Turgut, misafirlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Fatma Turgut Akmerkez’de sevenleriyle buluştu

Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın ilk konuğu olan Fatma Turgut, misafirlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Yıldızların altında dünden bugüne eskimeyen şarkıları canlı olarak yorumlayan Fatma Turgut’a Grup Gündoğarken eşlik etti.

Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar, sevilen sanatçı Fatma Turgut ile başladı. Grup Gündoğarken’in Sen Benim Şarkılarımsın, Rüzgar isimli şarkılarına, Fatma Turgut ile gerçekleştirdiği samimi sohbetleri eşlik etti. Fatma Turgut da onlarca hayranından istek alarak Bir Varmış Bir Yokmuş, Günleri Bağlarken isimli şarkılarını binden fazla dinleyiciyle hep bir ağızdan söyledi.

Hayranlarını kıramadı
Dinleyenlerden tam not alan Fatma Turgut, Yalnızlık Senfonisi isimli şarkı çok istek alınca hayranlarını kıramadı. Fatma Turgut, "Provasızız ancak sizi kıramayacağım" diyerek şarkıyı seslendirdi. Ayrıca müzik hayatına küçük yaştan itibaren şarkı söyleyerek başladığını anlatan Fatma Turgut, "Kendinizi üç kelimeyle anlatmanız gerekse ne derdiniz" sorusunu da "Beni tanıyan bilsin bana yeter" diye cevapladı.
Akmerkez’de her hafta Salı akşamı Grup Gündoğarken’in ev sahipliğinde gerçekleşecek program serisinin gelecek konuğu 20 Ağustos Salı akşamı Eda Baba olacak.

Fatma Turgut Akmerkez’de sevenleriyle buluştu

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
Küçükçekmece’de kurban bayramı için tüm önlemler alındıKüçükçekmece’de kurban bayramı için tüm önlemler alındı
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklamaOtobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Ada didik didik aramıştı! Sevindiren haber bugün geldi

Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

Yer: Bursa! Görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 33 bini buldu

Sayıları 33 bini buldu

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Konya'da DEAŞ operasyonu!

Sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Satıp parasını alamadığı otomobilini iterek kaçırdı

Hırsız sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.