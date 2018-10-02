Fatma Yenigün yine kayıp

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde geçen 4 Temmuz'da torunuyla ortadan kaybolduktan sonra jandarma tarafından dağlık alanda bulunan 55 yaşındaki Fatma Yenigün'ün 20 gündür kayıp olduğu bildirildi.
Tire'ye 20 kilometre mesafedeki kırsal Derebaşı Mahallesi'nde, kızı ile yaşayan Fatma Yenigün, geçen 12 Eylül'de evden ayrıldı. Yenigün'ün bir daha eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları gidebileceği yerlere baktı. Ancak kendisine ulaşamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.Yenigün'ün bulunması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.
TORUNUYLA DAĞLIK ALANDA BULUNMUŞTU
Güvenlik güçleri, psikolojik sorunları bulunan Yenigün'ün bulunması için bölgede çalışma başlattı. Ancak, 20 gündür Yenigün'e ulaşılamadı. Yenigün, geçen 4 Temmuz'da 1.5 yaşındaki torunu R.Ç.'yi (Rüya Çelik) alarak ortadan kaybolmuştu. Yenigün, 30 saat sonra eve 4 kilometre uzakta bir ağacın altında bulunmuştu.
Fatma Yenigün, 1993 yılında kızını İzmir Fuarı'nda bırakıp, ortadan kaybolmuş 22 yıl sonra 2015'te, İzmir'de otoyol kenarında, yaşamını sürdürdüğü su tahliye kanalında bulunup, yakınlarına teslim edilmişti.
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