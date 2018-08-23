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Fatma'nın içinde para bulunan çantasını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

ADANA'da Kurban Bayramı ziyaretine gittikten sonra banka oturup, dinlenen Fatma Z.'nin (19) içinde bayram harçlıklarının bulunduğu çantası, 2 Suriyeli tarafından çalındı.

Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA'da Kurban Bayramı ziyaretine gittikten sonra banka oturup, dinlenen Fatma Z.'nin (19) içinde bayram harçlıklarının bulunduğu çantası, 2 Suriyeli tarafından çalındı. Olay, Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Z. Kurban Bayramı ziyaretinde bulunmak için akrabalarına gitti. Yakınlarından harçlık alan Fatma Z. daha sonra gezmek için kent merkezine geldi. Bir süre dolaşan Fatma Z., dinlenmek için bir banka oturdu. Genç kızın tek başına oturduğunu fark eden kimliği belirlenemeyen 2 Suriyeli, Fatma Z.'nin yanına gelerek para istedi. Parasının olmadığı söyleyen genç kızı oyalayan Suriyelilerden biri, genç kızın dalgınlığından faydalanıp bank üzerinde bulunan çantasını aldı. İçinde bayram harçlıklarının bulunduğu çantasının çalındığı fark eden Fatma Z. şoka girdi. Yakında bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerin yanına giden genç kız, buradan polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Fatma Z.'nin ifadesini aldıktan sonra polis merkezine götürdü. Fatma Z. ise "Oturuyordum, yanıma 2 Suriyeli geldi, önce para istediler. Beni oyaladıktan sonra da çantamı aldılar" dedi. Şüphelileri bulmak için çevrede araştırma yapan ekipler, genç kızın çantasını, içindeki paralar alındıktan sonra bir çöp konteyner içine atılmış olarak buldu.

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