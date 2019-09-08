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Fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

 KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Varlı (47) ve oğlu Vahap'ın (24) yargılanmasına başlandı.

Fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Varlı (47) ve oğlu Vahap'ın (24) yargılanmasına başlandı. Baba ve oğul, duruşmadaki savunmalarında, Fatma Uyanık'ı olay günü görmediklerini öne sürdü.
Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide Uyanık ile evden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Gece buradaki bağ evinde kalan anne- kız, sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Zahide Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları, aramaya çıktı. Sonuç alamayan aile, jandarma ve polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı; ancak Fatma Uyanık'a ait ize rastlamadı. Ekipler, bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı. Ailenin başvurusu üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla geçen yıl ilçede bulunan Çevlik Göleti'nde tekrar arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda da Fatma Uyanık'ın izine rastlanılmadı.
BABA- OĞUL TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcılığınca bu yıl Nisan ayında Fatma Uyanık'ın bulunması için yeniden çalışma başlatıldı. Fatma Uyanık'ın kaybolduğu dönemlerde bağ evininin bulunduğu bölgedeki baraj inşaatında çalışan Vahap Varlı, babası Mehmet Varlı, annesi ve kardeşi ile arkadaşı şüphe üzerine gözaltına alındı. Vahap Varlı'nın, Fatma Uyanık'ın bulunması için televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı da belirtildi. Fatma Uyanık'ın öldürülüp, toprağa gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Tepeardı mevkisinde iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı. Genç kadına ait ize rastlanılmayınca kazı çalışması durduruldu. Vahap Varlı ile babası Mehmet Varlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet savcılığı tarafından 'kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçundan iddianame hazırladı. İddianamenin Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından baba ve oğulunun yargılanmasına başlandı. Cuma günü görülen dava, yaklaşık 16 saat sürdü.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Sanıklardan Mehmet Varlı, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Olay günü baraj inşaatına 10 kilometre uzaklıkta bulunan Killik mevkiindeki tarlasına gittiğini belirten Mehmet Varlı, sulama aparatı arızalandığı için tarlasını sulayamadan kendisine ait motosikletle ilçe merkezine döndüğünü söyledi. Karşılaştığı M.I. adlı arkadaşıyla araçla Turcalar mevkisindeki meyve bahçesine gidip, burada alkol aldıklarını anlatan Varlı, akşam saatlerinde evine döndüğünü, yemek yedikten sonra aynı arkadaşıyla göl mevkisinde yeniden içki içtiklerini ve eve döndüğünde sarhoş olduğunu belirtti. Mahkeme heyetinin daha önceki ifadeleriyle çelişki olduğunu söylemesi üzerine Varlı, o sırada aile bireyleri de gözaltında olduğu için baskı yüzünden sağlıklı ifade veremediğini öne sürdü.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Vahap Varlı da suçlamaları kabul etmeyerek, Fatma Uyanık'ı olaydan önce ismen değil simaen, daha önce inşaat şantiyesine ait araca birlikte binmeleri dolayısıyla tanıdıklarını söyledi. Olay günü çalıştığı iş yerine ait araçla şantiye ve ilçe merkezine birkaç kez gidip, geldiğini anlatan Varlı, araçla geri manevra yaparken, başka araca çarptığını, kaza yerinde araç sahibi olmadığı için ayrıldığını sonra şantiyeye gidip, kaza yerine döndüğünü belirtti. Ayaklarındaki çamurun ise şantiyede çalışırken olduğunu öne süren Varlı, olay günü Uyanık ile karşılaşmadığını iddia etti. Şantiyeden ilçeye dönerken, babasına ait Turcalar mevkisindeki bahçeye elma yemek için uğradığını belirten Varlı, telefon çekmediği içinde Killikli mevkisine gidip, internetten maaşının hesabına yatıp, yatmadığına baktığını söyleyerek, o gün neler yaptığını anlattı. Varlı, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyetinin, anlattıklarının önceki ifadeleriyle çelişki olduğunu söylemesi üzerine Vahap Varlı, o tarihlerde detayı sorulmadığı için bazı eksiklerin olabileceğini savundu.
Fatma Uyanık'ın birlikte bahçeye gittiği annesi Zahide Uyanık da duruşmada olay günü yaşananları anlattı. Duruşmada Fatma Uyanık'ın kardeşleri de tanık olarak dinlendi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunmasıFatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunmasıFatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunmasıFatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması

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