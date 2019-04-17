Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Fatsa’nın turizm anlamında en büyük değerlerinden olan Gaga Gölü, özellikle hafta sonu ve hafta içi akşam saatlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Dört çeşit balık türüne yaşam alanı sağlayan Gaga Gölü doğal sit alanı olarak kabul ediliyor.

Bu saklı güzelliğin gün yüzüne çıkması için çalışma başlatmak isteyen Gaga Gölü için Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gaga Gölü için 'Koruma amaçlı İmar Planı' hazırladı ve geçtiğimiz günlerde onay için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu.