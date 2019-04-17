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Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Fatsa-Aybastı karayolu üzerinde Fatsa İlçesi’nin 10 km kuzeydoğusunda yer alan Gaga Gölü, Örencik Köyü sınırları içinde yer alıyor.

Fatsa’nın turizm anlamında en büyük değerlerinden olan Gaga Gölü, özellikle hafta sonu ve hafta içi akşam saatlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Derinliği 10-15 metre arasında değişen gölün ortasında küçük bir adacık bulunuyor. Fındık bahçelerinin arasında,yeşillikler içindeki göl,birçok bitki ve hayvan türünü barındırıyor.
Dört çeşit balık türüne yaşam alanı sağlayan Gaga Gölü doğal sit alanı olarak kabul ediliyor.
Gaga Gölü, 1. ve 3. derece doğa sit alanı olarak koruma altında tutuluyor.
Bu saklı güzelliğin gün yüzüne çıkması için çalışma başlatmak isteyen Gaga Gölü için Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gaga Gölü için 'Koruma amaçlı İmar Planı' hazırladı ve geçtiğimiz günlerde onay için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu.
Başkan Güler, yaptığı açıklamada göl etrafındaki parsellerin 30 dönümünde yürütülen kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını söyledi. (DHA)
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Fatsa Gaga Gölü

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