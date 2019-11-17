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Fatsa'da Hamsi Festivali düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:07 | Son Güncelleme

Fatsa'da Hamsi Festivali düzenlendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde yaklaşık 7,5 ton hamsi tüketildi.

Fatsa Dernekler Federasyonunca, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen festival kapsamında Fatsa'nın yanı sıra çevre ilçe belediyelerince stantlar kuruldu.

Yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Meydanda kurulan ızgaralarda pişirilen yaklaşık 7,5 ton hamsi katılımcılara dağıtıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan sürücülere ise "hamsi radarına" girdikleri gerekçesiyle protokol üyelerince hamsi ikram edildi.

Vali Seddar Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise hiçbir ayrım yapmaksızın sosyal belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı maddi ve manevi olarak destekleyeceklerini söyledi.

Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı Yakup Yeşiltaş da ilçenin ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamak adına düzenlenen etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı festival, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

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