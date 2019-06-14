HABER

Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Metehan Ozan yaralandı.Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Metehan Ozan yaralandı.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oynayan Metehan Ozan, başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi evden koşarak köpeğe müdahale etti.
Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ozan, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ozan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Çocuğun babası Osman Ozan köpek saldırısı ile mahallede sık karşılaştıklarını belirterek, “Oğlum evin önünde oynarken aniden sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bu bölgeye zaman zaman bazı insanlar köpek bırakıp gidiyorlar. Bu zamana kadar böyle bir ısırma olayı olmuyordu ancak bugün başımıza gelenler çok acı bir durum. Ben bu konuda yetkililerin önlem almasını istiyorum” diye konuştu.

Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci günündeManavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde
Park halindeki araç alev topuna döndüPark halindeki araç alev topuna döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.