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Fatsa’da korkutan heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fatih Mahallesi Şöhret Sokak’ta bulunan bahçede heyelan meydana geldi.Meydana gelen toprak kayması sokakta yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, bir evin yol güzergahı da bu nedenle kapandı.Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken toprak kaymasının yer yer gerçekleştiği görüldü.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fatih Mahallesi Şöhret Sokak’ta bulunan bahçede heyelan meydana geldi.
Meydana gelen toprak kayması sokakta yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, bir evin yol güzergahı da bu nedenle kapandı.
Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken toprak kaymasının yer yer gerçekleştiği görüldü. Heyelan, 15 katlı ve 20 ailenin yaşadığı bir binaya da tehdit oluşturdu.
Bölgede ilk kez böyle bir toprak kaymasının yaşandığını belirten bölge sakinleri yaşanan aşırı yağışlar neticesinde heyelanın olduğunu belirttiler.
Toprak kayması nedeniyle evinin yolu kapanan Beyhan Yadak isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Bir anda ses geldi ve buranın yıkıldığını gördük. Buranın eski hale gelmesi için kesinlikle taş duvarın örülmesi gerekiyor. Evimin yolu kapandı, mağdur durumdayız. Belediyemizin bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

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