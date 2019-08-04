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Fatsa’da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 19:25 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sağanak etkili olurken bazı iş yerlerini de su bastı.Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş ve Dumlupınar Mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.Fatsa Belediyesi ekipleri temizleme çalışmalarını hemen gerçekleştirerek muhtemel bir olumsuz duruma karşı tedbirler aldı.Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş ve Ruhi Özbay, yağışın etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptı.Çok büyük bir su baskının olmadığını söyleyen Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, “Aniden bastıran sağanak bölgemizde etkili oldu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sağanak etkili olurken bazı iş yerlerini de su bastı.

Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş ve Dumlupınar Mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.
Fatsa Belediyesi ekipleri temizleme çalışmalarını hemen gerçekleştirerek muhtemel bir olumsuz duruma karşı tedbirler aldı.
Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Yurttaş ve Ruhi Özbay, yağışın etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptı.
Çok büyük bir su baskının olmadığını söyleyen Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, “Aniden bastıran sağanak bölgemizde etkili oldu. Kısa sürede su birikintileri birkaç esnafımızın iş yerini bastı. Ekiplerimiz bölgede temizlik faaliyetlerini gerçekleştirdiler. Kısa sürede durumu kontrol altına aldık” diye konuştu.

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