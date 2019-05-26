'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Edinilen bilgiye göre, Efeler Yedi Eylül Mahallesi’ndeki evde üç kızı ile birlikte yaşayan Fatma Bakaç (53), geçtiğimiz Salı günü ‘Belediyeye su faturası yatırmaya gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. O günden beri eve dönmeyen annelerini arayan çocukları sonuç alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Biri down sendromlu Latife (23), Deniz (22), Eylem Bakaç (23) kardeşler annelerinin hayatından endişe ettiklerini ifade ederek, görenlerin polise haber vermesini istedi. (İHA)

