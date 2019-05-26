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'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 18:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde ‘Su faturası yatırmaya gidiyorum’ diyerek evden ayrılan üç çocuk annesi kadından beş gündür haber alınamıyor.

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Edinilen bilgiye göre, Efeler Yedi Eylül Mahallesi’ndeki evde üç kızı ile birlikte yaşayan Fatma Bakaç (53), geçtiğimiz Salı günü ‘Belediyeye su faturası yatırmaya gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. O günden beri eve dönmeyen annelerini arayan çocukları sonuç alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Biri down sendromlu Latife (23), Deniz (22), Eylem Bakaç (23) kardeşler annelerinin hayatından endişe ettiklerini ifade ederek, görenlerin polise haber vermesini istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın efeler Fatma Bakaç

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