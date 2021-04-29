Faturalar ertelendi mi? Tam kapanmada fatura nasıl yatırılır? Fatura merkezleri açık mı?

Gelen son dakika haberine göre, tam kapanma süresi boyunca faturaların son ödeme tarihleri ertelendi. Elektrik ve doğalgaz ödemelerinin son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına kadar yani tam kapanma sürecinin sonuna ertelendi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI ERTELENDİ

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak.

Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

FATURA BORCU NEDENİYLE KAPANMA OLACAK MI?

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

İşte alınan önlemler: