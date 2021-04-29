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Faturalar ertelendi mi? Tam kapanmada fatura nasıl yatırılır? Fatura merkezleri açık mı?

29.04.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son kabine toplantısında alınan kararla 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde bir tam kapanma kararı alındı. Alınan bu kararla pek çok iş yeri kapandı. Tam kapanma sürecinde elektrik ve doğalgaz fatura ödemeleri ile ilgili de yeni bir karar alındı. COVID-19 önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararında vatandaşlar fatura ödemeleri için araştırma yapıyor.

Faturalar ertelendi mi? Tam kapanmada fatura nasıl yatırılır? Fatura merkezleri açık mı?

Gelen son dakika haberine göre, tam kapanma süresi boyunca faturaların son ödeme tarihleri ertelendi. Elektrik ve doğalgaz ödemelerinin son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına kadar yani tam kapanma sürecinin sonuna ertelendi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI ERTELENDİ

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak.

Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

FATURA BORCU NEDENİYLE KAPANMA OLACAK MI?

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

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İşte alınan önlemler:

  • Elektrik ve gazda, sayaç okuma faaliyetleri, sağlık tedbirlerine uyularak devam edecek.
  • Faturaların (gazda ve elektrikte) son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrası (tam kapanma dönemi sonu) başlayacak biçimde belirlenecek. Bu tarihler, yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlenecek.
  • Müşteri hizmetleri merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tam kapanma süresince sokağa çıkma muafiyeti olan müşterilerin ihtiyacını karşılayacak kadar dönüşümlü çalıştırılacak,
  • Konutlar ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altı ticarethane aboneleri ile sınırlı olmak üzere genelge kapsamında tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak,
  • Elektrikte, zorunlu olmadıkça planlı kesinti yapılmayacak,
  • Kaçak elektrikle mücadeleye sağlık tedbirlerine uyularak devam edilecek.
  • Doğal gazda acil ihbar ve arızalara en hızlı biçimde müdahale edilerek kesintiye neden olmayacak çerçevede ekipler koordine edilecek.

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