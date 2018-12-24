Faturayı ödeyemeyince yatalak annesiyle elektriksiz kaldı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da yatağa mahkum annesi Yüksel Karaöz'e (78) baktığı için işsiz kaldığını belirten ve annesinin aylık 600 TL engelli maaşıyla geçinmeye çalışan Fahri Karaöz (58), birlikte yaşadıkları kiralık evin elektrik faturasını ödeyemediği için 4 aydır elektriksiz kaldıklarını söyledi. Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi’nde kiralık bir evde annesi Yüksel Karaöz’ün beslenme ve bakımlarıyla tek başına ilgilendiğini kaydeden Fahri Karaöz, faturayı ödeyemedikleri için 4 aydır sobasız evde elektriksiz yaşadıklarını anlattı. Sürekli yataktan düşen annesini tek başına bırakmamak için günlük 120 TL yevmiyeyle çalıştığı kebapçılık işini bıraktığını kaydeden Fahri Karaöz, şunları söyledi: "Annem 7 yıl önce açık kalp ameliyatı geçirdi. 1,5 ay önce 14 gün yoğun bakımda kaldı. Haftada 3 gün diyalize gidiyor. Ayakları tutmuyor. İlaçlarını içiriyorum, her gün bezlerini değiştiriyorum. Buzdolabımız bile boş, komşular yemek getiriyor. Anneme bağlanan 600 TL engelli maaşıyla geçiniyoruz bunun 325 TL'si kiraya gidiyor. Belediyelerden yardım gelmiyor ancak sağlık ekipleri annemi huzurevine yerleştirmek için girişimde bulundu. Huzurevinde yaşamayı da annem istemedi. Elektriğimizin bağlanması ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin temini konusunda yardım bekliyoruz. Battaniye ve yorganla ısınıyoruz."

