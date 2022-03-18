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Fauci: ABD’de koronavirüs vakaları muhtemelen artacak

18.03.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden’ın Covid-19 danışmanı Anthony Fauci, ABD’de COVID-19 vakalarının gelecek birkaç haftada muhtemelen artacağı uyarısında bulundu. Ülke genelinde Omicron varyantının etkisiyle tekrar sıçrama yapan salgın bir süredir keskin bir düşüşe geçmişti.

Fauci: ABD’de koronavirüs vakaları muhtemelen artacak

ABC News kanalının podcast yayınına konuk olan Fauci, “Gelecek birkaç haftada düşüşün düz bir çizgiye dönüştüğünü hatta belki artışın yaşandığını görmek beni şaşırtmaz” ifadesini kullandı.

Fauci, bu durumda salgında küçük ya da belki orta düzeyde yeni bir sıçramaya neden olup olmayacağının şu an için net olmadığını, halen mevcut olan birçok başka faktörün de bulunduğunu belirtti.

ABD’de Corona virüsü vakaları özellikle son iki aydır büyük bir düşüş gösterdi. Ülkede halen günde ortalama 30 bin civarında yeni vaka rapor ediliyor.

ABD’de iki yıldır uygulanan maske ve sosyal mesafe gibi salgınla alakalı kısıtlamalar kaldırılmaya başladı. Tüm eyaletler artık maske takmayı zorunlu tutmazken, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ABD’deki birçok yerde kapalı mekanlarda maske takmaya gerek olmadığını açıklamıştı.

Fauci, vakaların artabileceği tahminini İngiltere’deki durumla temellendirdi. Bu ülkede vakalarda hafif artış yaşanmaya başlasa da Fauci, yoğun bakım ünitelerindeki yatak kullanımının artmadığını, bunun da ağır hastalıklarının sayısının yükselmediği anlamına geldiğini söyledi.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Fauci podcast yayınında, ABD’de yükselişe geçen BA.2 varyantının gelecekte Omicron’un yerini alacağı tahminini de dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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