HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fauci: ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir

Fauci: ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir

30.06.2020 23:03 | Son Güncelleme

ABD'de salgın hastalıklar konusunda en yetkili isim olan Dr.

Fauci: ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir

Fauci, koronavirüsle mücadelede yanlış yöne gidildiği ve bu yoldan geri dönülmezse günlük vaka sayısının 100 bini bulabileceği uyarısında bulundu.ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin koronavirüs salgınıyla mücadelede "yanlış yöne gittiği" uyarısında bulunarak durumun böyle devam etmesi durumunda günlük vaka sayısının 100 bine ulaşabileceğini söyledi.

ABD'nin salgın hastalıklar konusunda en yetkili ismi olan ve Beyaz Saray'a da danışmanlık yapan Fauci, "Bu gidiş kontrol altına alınamazsa günde 100 bin vakaya ulaşmamız şaşırtıcı olmaz. Yanlış yöne gidiyoruz. Şu an tam kontrol sahibi olmadığımız açık" diye konuştu.

Senato'da konuşan Fauci, ülke çapında toplam yeni vakaların yarısının kaydedildiği Florida, Teksas, Kaliforniya ve Arizona'daki durumdan büyük endişe duyduğunu belirtti. Fauci, "Pandemiyi geriletmenin şu anki tek yolu, insanların kamuya açık yerlerde maske takması ve fiziksel mesafeye dikkat etmesidir. İnsanlar bu kurallara uymazsa büyük sorunlar yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Vaka sayısı 2,6 milyona ulaştı

ABD'de Pazartesi günü yeni vaka sayısı 41 bin kişi olarak açıklanmıştı. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 600 bine, ölü sayısı ise 126 bine ulaşmış durumda. Ülkede özellikle de güney ve güneybatıdaki eyaletlerde son dönemde vaka sayılarında yaşanan patlama nedeniyle bazı valiler yeniden sosyal yaşama kısıtlamalar getirmişti.

Eyaletlerin ya her şeyi kısıtlamak ya da hızlıca açılmak arasında "ya hep ya hiç" anlayışıyla hayata geçirdiği uygulamaların endişe verici olduğunu belirten Fauci, aşı çalışmalarıyla ilgili olarak da "ABD'nin önümüzdeki yılın başına kadar etkili bir aşı geliştirmiş olma garantisi bulunmamakla beraber, bilim insanları o zamana kadar tesirin boyutunu bilebileceğimiz konusunda temkinli bir iyimserlik içinde" dedi.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldiFransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi
İstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriİstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, 'Giderek daha fazla rastlıyoruz' diyerek uyardı

Bakan Koca, 'Giderek daha fazla rastlıyoruz' diyerek uyardı

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açıyor

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açıyor

2 saat kimse ikna edemedi! Oğlunun cesediyle sokakta oturdu

2 saat kimse ikna edemedi! Oğlunun cesediyle sokakta oturdu

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı

10 milyon 500 bini aştı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi

ABD'den kabus gibi açıklama: Günlük vaka artışı 100 bine ulaşabilir

ABD'den kabus gibi açıklama: Günlük artış 100 bine ulaşabilir

Pentagon'dan "Rusya'nın, Taliban'a para teklifi" iddialarına ilişkin açıklama

Pentagon'dan 'Taliban'a para teklifi' açıklaması

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açıyor

Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınır kapılarını açıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.