Fauci: ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir

Fauci, koronavirüsle mücadelede yanlış yöne gidildiği ve bu yoldan geri dönülmezse günlük vaka sayısının 100 bini bulabileceği uyarısında bulundu.ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin koronavirüs salgınıyla mücadelede "yanlış yöne gittiği" uyarısında bulunarak durumun böyle devam etmesi durumunda günlük vaka sayısının 100 bine ulaşabileceğini söyledi.

ABD'nin salgın hastalıklar konusunda en yetkili ismi olan ve Beyaz Saray'a da danışmanlık yapan Fauci, "Bu gidiş kontrol altına alınamazsa günde 100 bin vakaya ulaşmamız şaşırtıcı olmaz. Yanlış yöne gidiyoruz. Şu an tam kontrol sahibi olmadığımız açık" diye konuştu.

Senato'da konuşan Fauci, ülke çapında toplam yeni vakaların yarısının kaydedildiği Florida, Teksas, Kaliforniya ve Arizona'daki durumdan büyük endişe duyduğunu belirtti. Fauci, "Pandemiyi geriletmenin şu anki tek yolu, insanların kamuya açık yerlerde maske takması ve fiziksel mesafeye dikkat etmesidir. İnsanlar bu kurallara uymazsa büyük sorunlar yaşamaya devam edeceğiz" dedi.