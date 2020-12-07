Fauci: “ABD’de Salgın Ocak Ayında Tırmanabilir”

Vali Cuomo, ilk etapta New York kentinde halen akşam 22:00’ a kadar yüzde 25 kapasiteyle çalışan restoranların kapatılabileceğini, eğer vaka sayıları ve hastanede tedavi görenlerin sayısının artması halinde kentin zaruri ihtiyaç sağlayan işletmeler dışında yeniden kapanabileceği söyledi.

New York Valisi Andrew Cuomo’nun düzenlediği basın toplantısına katılan Fauci, Şükran Günü tatilinin ülkedeki vaka sayısı tetiklediğini, yaklaşan Noel tatilinin salgın hastalığı daha da tetikleyebileceğini belirterek, “Bu uyarım sadece New York için değil tüm ülke geneli için. Ocak ayının ortaları ülke genelinde bizim için karanlık bir zamana dönüşebilir” diye konuştu.

Vali Cuomo, salgın hastalıkla mücadele konusunda her türlü tedbiri almaktan çekinmeyeceğini belirterek, “Gerekirse New York yeniden kapanır, evinizden çıkmayın çağrısında bulunabilirim” dedi.

Vali Cuomo, yaklaşık 20 bin emekli doktor ve hemşireyi göreve çağıracaklarını belirterek, “Önümüzdeki beş gün hastanede yatan hasta sayısını takip edeceğiz. Bu beş günde artış olursa restoranların içeride servis vermesini yeniden kısıtlayacağız. New Yorklular hastalığa karşı doğru ve aklı başında bir mücadele vermezse kent daha önceki gibi zaruri hizmet verenlerin dışında yeniden kapanabilir” dedi.

ABD’de toplam vaka sayısı 15 milyonu aştı

Son verilere göre ABD’de Corona virüsü vaka sayısı 15 milyonu aştı. Ülke genelinde salgın hastalık nedeniyle can kaybı sayısı da 289 bin kişiye ulaştı. ABD’de salgın hastalığın başladığı mart ayından bu yana virüs bulaşan 9 milyona yakın kişi de tedavi edildi.

Ülkede en fazla sayısı 1 milyon 369 kişi olarak California eyaletinde kaydedildi. California’da salgın hastalığa bağlı olarak 20 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. ABD’de toplam vaka sayısında Texas bir milyon 350 bin vakayla ikinci sırada yer aldı. Texas eyaletinde salgın hastalık nedeniyle 23 bin kişi yaşamını yitirdi. Florida eyaletinde toplam vaka sayısı 1 milyon kişiyi aştı, eyalette 20 bin kişi salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD’de salgın hastalık nedeniyle en fazla can kaybı New York’ta yaşandı. Mart ayından bugüne kadar yaklaşık 750 bin vaka tespit edildi. Kentte 35 bin kişi Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

