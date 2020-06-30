Fauci: "ABD'nin Güvenli Bir Aşı Garantisi Yok"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Amerikalıların güvenli ve etkili bir Corona virüsü aşısı beklentisi içine girmeden salgını önlemede gerekeni yapmaları çağrısında bulundu.

Corona virüsü salgınında gelinen durumla ilgili Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Maaş Komisyonu’na Salı günü açıklamalarda bulunan Fauci, “Bu ülkede herkesin ulaşabileceği güvenli ve etkili aşının olması oldukça önemli. Ancak güvenli ve etkili bir aşının garantisi yok” dedi.

Amerika genelinde karantina ve hareketlilik kısıtlamalarının gevşetilmesinden bu yana Corona virüsü vakalarında ciddi oranda artış gözlemleniyor. Yaz mevsimi nedeniyle sosyal faaliyetlerin artması ve özellikle genç bireylerin yeniden açılan restoran ve bar gibi mekanlar başta olmak üzere birçok alanda normal hayata hızlı bir şekilde geri dönmesi, vaka artışlarının daha da yükseleceği endişesi yaratıyor.

“Günde 100 bin vaka görebiliriz”

Başta Texas ve Florida olmak üzere en az 10 eyalette tespit edilen vaka sayıları Haziran ayında ikiye katlarken, ülkenin ikinci en büyük kenti olan Los Angeles, Amerika’da salgının merkezi haline geldi. Kentte Pazartesi günü 3.000 yeni vaka tespit edildi.