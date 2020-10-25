Fauci: Aşı kararı Aralık’ın ilk günlerinde netleşir

Fauci, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Aşının güvenli ve etkili olup olmadığını Kasım ayının sonlarında, Aralık’ın başında öğreneceğiz” dedi.

Fauci, toplumun önemli bir bölümünün aşı olmasının ise gelecek yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinden önce olmayacağını belirtti.

Birçok fima aşı için çalışma yürütüyor.

Geçen hafta içinde Pfizer ve Moderna yetkilileri aşı konusunda İlaç ve Gıda Dairesi FDA'den yetkililerle görüşmüştü.

Amerika’da yeni koronavirüs vakası konusunda Cuma günü rekor kırılmıştı. Ülke genelinde 84 binden fazla kişi virüse yakalanmıştı.

Bu konuda eski rekor 16 Temmuz’da kırılmış, o gün 77,299 kişi virüse yakalanmıştı.

Washington Üniversitesi araştırmacıları Şubat ayında virus nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 500 bine yükselebileceğini belirtiyor.

Şu anda ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 230 bine yaklaşıyor.

Sağlık uzmanları ülke genelindeki vaka artışlarına havaların soğumasıyla insanların daha çok kapalı alanlara yönelmesini ve öğrencilerin okullarla kolejlere dönmesini gerekçe olarak gösteriyor.

Amerika genelinde vaka sayısı 9 milyona yaklaşıyor.

