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Fauci: Aşı ömür boyu koruma sağlamayacak

07.07.2020 09:23 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’a salgın konusunda danışmanlık yapan Fauci, ABD’de durumun çok ciddi olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Fauci: Aşı ömür boyu koruma sağlamayacak

Fauci, bulunacak aşının koronavirüsten ömür boyu koruma sağlamayacağını söyledi.ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'nin güney ve batı bölgelerinde koronavirüs vakalarının hızla artması nedeniyle endişelerini dile getirirken, bulunacak aşının ömür boyu koruma sağlamayacağını söyledi.

İnternette sorulara yanıt veren Fauci, ABD'de salgın açısından durumun "gerçekten hiç iyi olmadığını belirterek, "derhal harekete geçilmesi gereken çok ciddi bir durumla” karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'a da salgın konusunda danışmanlık yapan Fauci, ABD'nin salgını hiç kontrol altına alamadığını ve hâlâ birinci dalganın yaşandığını belirterek, vaka sayısının hiç hedeflenen düzeye çekilemediğini kaydetti. Fauci, virüsün yayılmasının önlenmesi için ekonomi ve ticaret alanında getirilen kısıtlamalara ve alınan diğer önlemlere itiraz edilmemesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Fauci, aşı çalışmaları konusunda da açıklamalarda bulundu. Farklı şirketler tarafından yürütülen aşı çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini belirten Fauci, bu aşının işe yarayacağını ve insanları belirli bir süre için yeni tip koronavirüsten koruyacağını söyledi. Ancak Fauci, bu aşının kızamık aşısında olduğu gibi ömür boyu etkili olmayacağını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 900 bini geçen ABD'de yaklaşık 130 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD, dünyada vaka sayısının en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor. ABD'nin salgın hastalıklar konusundaki en yetkili ismi olan Fauci geçen hafta yaptığı açıklamada da, ABD'nin salgın konusunda yanlış bir yöne gittiğini belirterek, "Bu gidiş kontrol altına alınamazsa günde 100 bin vakaya ulaşmamız şaşırtıcı olmaz” demişti.

Reuters,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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