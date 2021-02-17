Fauci: ‘‘Aşılama Takvimi Gecikebilir’’

Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, aşı stoğunun yetersiz olmasının genel halkı aşılama takviminin Mayıs sonu, Haziran başına sarkmasına neden olabileceğini belirtti. CNN televizyonuna konuşan Fauci, aşıların halkın geneline uygulanmaya başlayacağı tarihin Nisan olacağı konusunda önceden umutlu olduğunu, ancak şimdi bu tarihte gecikme yaşanmasının beklendiğini kaydetti.
Fauci, sağlık çalışanları, yaşlılar ve riskli durumdakiler gibi öncelik gruplarının aşılanmasının ardından genel halkın aşılanması aşamasında aşılamanın başlamasıyla kişilerin aşı olma tarihi arasında da aylar olabileceği uyarısı yaptı.
Fauci aşıların Mayıs’ta toplumun geneline açılması durumunda bile halkın büyük kısmının aşılanmasının yaz sonu, sonbahar başını bulabileceğini kaydetti.
Aşı konusunda talebin arzdan fazla olduğunu belirten Fauci, ‘‘Johnson & Johnson’dan erken alacağımız doz sayısının az olmasından dolayı biraz hayalkırıklığına uğradım’’ diye konuştu.
Moderna: ‘‘Kısa vadeli gecikmeler giderilecek’’
Corona virüsü aşısı üreticilerinden Moderna, Salı günü yaptığı açıklamada ABD hükümetine söz verilen Corona virüsü aşı dozlarında yaşanan bazı gecikmelerin sözleşmeli üretici firma Catalent’te yaşanan kısa vadeli gecikmelerden kaynaklandığını bildirdi.
Moderna, gecikmelerin kısa sürede çözümlenmesinin beklendiğini, bu durumun aylık teslimat hedeflerini etkileyeceğinin sanılmadığını kaydetti.
Açıklamada 300 milyon doz aşı teslimatı için daha önce Eylül sonu olarak belirtilen tarihin de Temmuz sonuna çekildiği belirtildi.
Moderna Şubat ve Mart aylarında ayda ortalama 30-35 milyon, Nisan ve Temmuz ayları arasındaysa ayda 40-50 milyon aşının dağıtımını yapmayı umuyor.
ABD, aşılama çalışmalarında yaşanan stok sıkıntısıyla mücadele etmeye çalışıyor. Bu ayın ilk günlerinde Moderna’dan ek 100 milyon aşı dozu daha alındığı açıklanmış bu da şirketten toplamda sipariş edilen aşı miktarını 300 milyon doza çıkartmıştı.
Firma 100 milyon doz aşıyı Mart sonuna kadar teslim etme hedefinde değişiklik olmadığının altını çizdi.
Catalent firmasıysa yaptığı açıklamada, Moderna’nın Mart sonuna kadar söz verdiği 100 milyon doz da dahil tüm aşı üretim yükümlülüklerini yerine getirmekte olduğunu bildirdi. Firma geçen yıl yaptığı bir anlaşmayla Moderna aşısının ampullerinin doldurulması ve paketlenmesini üstlenmişti.
Moderna, ABD yönetimini şimdiye kadar iki dozlu uygulanan aşılarından 45,4 milyon doz tedarik ettiğini ve 25,5 milyon doz aşıyı uyguladığını bildirdi. Şirket, 33,2 milyon doz aşının ise ampullere doldurulmuş halde üretimin son aşamasında ABD yönetimine teslim edilmeden önce test edilmeyi beklediğini bildirdi.
Aşılama çalışmalarına hava engeli
Öte yandan ABD genelinde son günlerde yaşanan hava koşulları da aşı dağıtım faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. ABD’nin güneydoğusunda yaşanan hortumlar ve Teksas gibi güney eyaletlerde görülen sıfırın altında soğuklar yedi kişinin ölümüne ve elektrik kesintilerine neden oldu. Havaya bağlı yaşanan aksaklıklar aşılama faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri aşı stoğunu tehdit ediyor.
Teksas’ta yetkililer 4,4 milyon elektrik kesintisi nedeniyle aşılama merkezlerini kapatmak zorunda kaldı ve sıfır derecenin altında saklanması gereken 8.400 kadar aşı dozunu hızla tüketmek için çalıştı. Bu dozlar bölge hastanelerine ve Rice Üniversitesi’ne buralarda bulunan kişilere anında uygulanmak üzere taşındı.
FEMA ilk toplu aşılama merkezlerini California’da açtı
Öte yandan Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi (FEMA) Salı günü California eyaletinin Los Angeles ve Oakland kentlerinde ilk toplu aşılama merkezlerini açtı. Ordu mensuplarının da aşı dağıtımı çalışmalarına destek verdikleri alanda 40 çadır kuruldu.
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ABD yönetimi günde 1,7 milyon doz aşı yapmayı hedefliyor. ABD’de Corona virüsü ölümlerinde son altı haftadır düşüş yaşanırken yeni vakalarda da azalma var.
Biden yönetiminin aşıyı eşitlik ilkesi temelinde toplumun farklı gruplarına ulaştırma çabası kapsamında toplu aşılama alanı Latin nüfusun fazla olduğu bir bölgede kuruldu. Burada günde 6.000 kişinin aşılanması hedefleniyor. Oakland’de açılan aşılama tesisi de yine Latin ve siyahların ağırlıklı olarak yaşadığı bir bölgede kuruldu.
Salgından en çok etkilenen eyaletlerden biri haline gelen California ölü sayısında New York’u da geride bırakmış durumda.
Biden yönetimi federal devletin desteğiyle ülke genelinde eyaletlerle işbirliği içinde 100 toplu aşılama tesisi açmayı hedefliyor.