Fauci: ‘‘Aşılama Takvimi Gecikebilir’’

Aşı konusunda talebin arzdan fazla olduğunu belirten Fauci, ‘‘Johnson & Johnson’dan erken alacağımız doz sayısının az olmasından dolayı biraz hayalkırıklığına uğradım’’ diye konuştu.

Fauci, sağlık çalışanları, yaşlılar ve riskli durumdakiler gibi öncelik gruplarının aşılanmasının ardından genel halkın aşılanması aşamasında aşılamanın başlamasıyla kişilerin aşı olma tarihi arasında da aylar olabileceği uyarısı yaptı.

Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, aşı stoğunun yetersiz olmasının genel halkı aşılama takviminin Mayıs sonu, Haziran başına sarkmasına neden olabileceğini belirtti. CNN televizyonuna konuşan Fauci, aşıların halkın geneline uygulanmaya başlayacağı tarihin Nisan olacağı konusunda önceden umutlu olduğunu, ancak şimdi bu tarihte gecikme yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

ABD, aşılama çalışmalarında yaşanan stok sıkıntısıyla mücadele etmeye çalışıyor. Bu ayın ilk günlerinde Moderna’dan ek 100 milyon aşı dozu daha alındığı açıklanmış bu da şirketten toplamda sipariş edilen aşı miktarını 300 milyon doza çıkartmıştı.

Moderna Şubat ve Mart aylarında ayda ortalama 30-35 milyon, Nisan ve Temmuz ayları arasındaysa ayda 40-50 milyon aşının dağıtımını yapmayı umuyor.

Açıklamada 300 milyon doz aşı teslimatı için daha önce Eylül sonu olarak belirtilen tarihin de Temmuz sonuna çekildiği belirtildi.

Catalent firmasıysa yaptığı açıklamada, Moderna’nın Mart sonuna kadar söz verdiği 100 milyon doz da dahil tüm aşı üretim yükümlülüklerini yerine getirmekte olduğunu bildirdi. Firma geçen yıl yaptığı bir anlaşmayla Moderna aşısının ampullerinin doldurulması ve paketlenmesini üstlenmişti.

Moderna, ABD yönetimini şimdiye kadar iki dozlu uygulanan aşılarından 45,4 milyon doz tedarik ettiğini ve 25,5 milyon doz aşıyı uyguladığını bildirdi. Şirket, 33,2 milyon doz aşının ise ampullere doldurulmuş halde üretimin son aşamasında ABD yönetimine teslim edilmeden önce test edilmeyi beklediğini bildirdi.

Aşılama çalışmalarına hava engeli

Öte yandan ABD genelinde son günlerde yaşanan hava koşulları da aşı dağıtım faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. ABD’nin güneydoğusunda yaşanan hortumlar ve Teksas gibi güney eyaletlerde görülen sıfırın altında soğuklar yedi kişinin ölümüne ve elektrik kesintilerine neden oldu. Havaya bağlı yaşanan aksaklıklar aşılama faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri aşı stoğunu tehdit ediyor.