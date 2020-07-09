Fauci: “Bazı Eyaletler Açılma Sürecine Ara Vermeli”

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de Corona virüsü salgınının en etkili olduğu eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirecek adımlar atmamaları gerektiğini söyledi, ancak bu eyaletlerin ekonomilerini tam olarak kapatmaları çağrısı yapmaktan kaçındı. The Hill'den Steve Clemons'a konuşan Beyaz Saray Corona Görev Gücü üyesi Dr. Fauci, ''Neyin yolunda gitmediğine bakarak ve bunu düzeltmeye çalışarak söylemem gerekir ki eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirme süreçlerine bir süreliğine ara vermelerini sağlamalıyız'' dedi. Geçen hafta "ekonomik faaliyetler durdurulmalı" demişti Geçen hafta Wall Street Journal gazetesine verdiği söyleşide eyaletlerin ekonomik faaliyetlerini durdurmayı düşünmeleri gerektiğini kaydeden Fauci, The Hill'e daha farklı bir tonla konuşması dikkat çekti. Wall Street Journal söyleşisinde, ''Ciddi sorunlar yaşayan eyaletler ekonomik faaliyetleri durdurmayı ciddi ciddi düşünmeli. Bunu söylemek benim işim değil çünkü her eyalet farklı'' diyen Dr. Fauci, The Hill söyleşisinde tonunu biraz daha yumuşatarak ''Umarım ekonomiyi kapatma yoluna başvurmak zorunda kalmayız'' şeklinde konuştu.

"Barları kapatmak ve büyük kalabalıklardan uzak durmak" Fauci, ekonomik faaliyetlerin ''hoş karşılanmayacağını'' da sözlerine ekledi. Dr. Fauci, Corona salgınının en ağır darbeyi indirdiği eyaletlerin barları kapatmak ve büyük kalabalıklardan uzak durmak gibi adımlar atmaları gerektiğini söyledi. Dr. Fauci, ekonomik faaliyetlere ara vermesi gereken eyaletler olarak ABD'deki yeni Corona enfeksiyonu vakalarının yarısının kayda geçtiği California, Arizona, Teksas ve Florida'ya işaret etti. Fauci, ekonomik faaliyetlere ara vermesi gereken eyaletler için ''Son derece temel adımlar atmalarını sağlamalıyız. Bunlar barları kapatmak, çok sayıda insanın bir araya gelmesini engellemek, bu eyaletlerdeki vatandaşların maske takmasını sağlamak, iki metrelik mesafeyi korumak ve el yıkamak. Eğer bu önlemleri tutarlı ve istikrarlı olarak uygulayabilirsek enfeksiyon vakalarının azalmaya başladığını neredeyse kesin olarak görürüz'' dedi. "Dünyadaki bütün ülkelerden daha ağır darbe aldık" Dr. Fauci, Amerika'da günlük Corona enfeksiyonu vakalarının sayısı 60 bin seviyesinde seyretmesi hakkındaysa karamsar bir değerlendirmede bulundu ve ''Dünyadaki bütün ülkelerden daha ağır darbe aldık'' dedi.