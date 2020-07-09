HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fauci: “Bazı Eyaletler Açılma Sürecine Ara Vermeli”

Fauci: “Bazı Eyaletler Açılma Sürecine Ara Vermeli”

09.07.2020 21:44 | Son Güncelleme

ABD'de halk sağlığı konusunda en üst düzey isimlerden biri olan Dr. Anthony Fauci salgından ağır darbe alan eyaletlerin açılma sürecine ara vermesi gerektiğini söyledi

Fauci: “Bazı Eyaletler Açılma Sürecine Ara Vermeli”

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de Corona virüsü salgınının en etkili olduğu eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirecek adımlar atmamaları gerektiğini söyledi, ancak bu eyaletlerin ekonomilerini tam olarak kapatmaları çağrısı yapmaktan kaçındı.

The Hill'den Steve Clemons'a konuşan Beyaz Saray Corona Görev Gücü üyesi Dr. Fauci, ''Neyin yolunda gitmediğine bakarak ve bunu düzeltmeye çalışarak söylemem gerekir ki eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirme süreçlerine bir süreliğine ara vermelerini sağlamalıyız'' dedi.

Geçen hafta "ekonomik faaliyetler durdurulmalı" demişti

Geçen hafta Wall Street Journal gazetesine verdiği söyleşide eyaletlerin ekonomik faaliyetlerini durdurmayı düşünmeleri gerektiğini kaydeden Fauci, The Hill'e daha farklı bir tonla konuşması dikkat çekti.

Wall Street Journal söyleşisinde, ''Ciddi sorunlar yaşayan eyaletler ekonomik faaliyetleri durdurmayı ciddi ciddi düşünmeli. Bunu söylemek benim işim değil çünkü her eyalet farklı'' diyen Dr. Fauci, The Hill söyleşisinde tonunu biraz daha yumuşatarak ''Umarım ekonomiyi kapatma yoluna başvurmak zorunda kalmayız'' şeklinde konuştu.

"Barları kapatmak ve büyük kalabalıklardan uzak durmak"

Fauci, ekonomik faaliyetlerin ''hoş karşılanmayacağını'' da sözlerine ekledi. Dr. Fauci, Corona salgınının en ağır darbeyi indirdiği eyaletlerin barları kapatmak ve büyük kalabalıklardan uzak durmak gibi adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

Dr. Fauci, ekonomik faaliyetlere ara vermesi gereken eyaletler olarak ABD'deki yeni Corona enfeksiyonu vakalarının yarısının kayda geçtiği California, Arizona, Teksas ve Florida'ya işaret etti.

Fauci, ekonomik faaliyetlere ara vermesi gereken eyaletler için ''Son derece temel adımlar atmalarını sağlamalıyız. Bunlar barları kapatmak, çok sayıda insanın bir araya gelmesini engellemek, bu eyaletlerdeki vatandaşların maske takmasını sağlamak, iki metrelik mesafeyi korumak ve el yıkamak. Eğer bu önlemleri tutarlı ve istikrarlı olarak uygulayabilirsek enfeksiyon vakalarının azalmaya başladığını neredeyse kesin olarak görürüz'' dedi.

"Dünyadaki bütün ülkelerden daha ağır darbe aldık"

Dr. Fauci, Amerika'da günlük Corona enfeksiyonu vakalarının sayısı 60 bin seviyesinde seyretmesi hakkındaysa karamsar bir değerlendirmede bulundu ve ''Dünyadaki bütün ülkelerden daha ağır darbe aldık'' dedi.

Trump'ın artışı test kapasitesine bağlamasına uzmanlar karşı çıkıyor

Başkan Trump ise Anthony Fauci'nin aksine giderek yükselen vaka sayılarını ciddiye almama yönündeki tavrını sürdürdüğü gözleniyor. Trump, vaka sayılarındaki artışı daha fazla test uygulanmasına bağlıyor. Bu iddianın doğru olmadığı görüşünde olan uzmanlarsa hem pozitif çıkan test sonuçlarının oranının yükseldiğine hem de kilit eyaletlerde hastaneye yatan hasta sayısının arttığına dikkat çekiyor. Bu da salgının yayılmasında daha fazla test yapılmasının rol oynadığı şeklindeki görüşün doğru olmadığına işaret ediyor.

Trump, daha önce de eyaletlere ekonomilerini hızla açmaya teşvik etmişti.

"Bazı güney eyaletlerde önerilere uyulmadı"

Dr. Fauci, The Hill'e verdiği söyleşide ayrıca ABD'nin salgından olumsuz etkilenen bazı güney eyaletlerinin olması gerektiğinden hızlı açıldığını, bu açılmanın Beyaz Saray'ın belirlediği kılavuzla uyum içinde olmadığını kaydetti ve ''Ne yazık ki bazı güney eyaletlerinin belirlenen kılavuzu izlemediğini ve bazı kriterleri atladığını görüyoruz'' dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Kıbrıs’ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara silahlar konulduKıbrıs’ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara silahlar konuldu
iOS 14 güncellemesi hangi modellerde yok?iOS 14 güncellemesi hangi modellerde yok?

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

Şoke eden mesaj! 'Kocası karısından...'

Şoke eden mesaj! 'Kocası karısından...'

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Bakan Koca ve Kluge'den ortak açıklama

Bakan Koca ve Kluge'den ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüse yakalanan doktorda semptomlar 100 gündür geçmedi

Koronavirüs semptomları 100 gündür geçmedi

Kıbrıs’ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler

Kıbrıs’ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara silahlar konuldu

İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

Koronayı hafif atlatanlar dikkat!

Koronayı hafif atlatanlar dikkat!

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 906 kişi öldü

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 906 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.