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Fauci: Bu virüs asla yok edilemeyecek

07.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Amerika’nın bulaşıcı hastalıklarla ilgili en uzman ismi kabul edilen Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün hiçbir zaman tamamen yok edilemeyeceğini ancak 2021’ın başı itibariyle milyonlarca dozda koronavirüsü aşısının hazır olabileceğini söyledi.

Fauci: Bu virüs asla yok edilemeyecek

Amerika’nın bulaşıcı hastalıklarla ilgili en uzman ismi kabul edilen Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün hiçbir zaman tamamen yok edilemeyeceğini ancak 2021’ın başı itibariyle milyonlarca dozda koronavirüsü aşısının hazır olabileceğini söyledi.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) yayın ve röportajlarıyla katkı veren gazeteci Greta Van Susteren’e konuşan Fauci, süregelen çalışmalarda başarı sağlanması halinde yeterli dozda aşının hazır olacağını ve aşının sadece ekonomileri güçlü ülkelere değil, düşük ve orta gelirli tüm ülkelere ulaştırılmasını umduklarını belirtti.

Fauci ayrıca pandemiye neden olanın yeni bir koronavirüsü olduğunun ve bilim dünyasının hala bu virüsle ilgili yeni şeyler öğrendiğinin de altını çizerek, olası bir aşının uzun vadeli koruma sağlama garantisinin olmadığına da vurgu yaptı.

Reuters haber ajansıyla yaptığı röportajda da virüsün hiçbir zaman tamamen yok olmayacağının ardındaki nedenin, bu virüsün “aşırı bulaşıcı” olmasına dayandığını söyleyen Fauci, “İyi bir aşı ile kamu sağlığı önlemleri sayesinde bunu geride bırakabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD’de 6 Ağustos gecesi itibariyle, son 24 saat içinde Corona enfeksiyonu nedeniyle 2.000 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayı, Mayıs ayından bu yana ülkede bir gün içinde kaydedilen, virüs kaynaklı en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Toplam 4 milyon 900’e yakın vaka ve 160 binden fazla can kaybıyla Amerika hala pandemiden en çok etkilenen ülke konumunda.

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