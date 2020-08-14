Fauci: “Corona Virüsünün Ortadan Kaybolmama Olasılığı Yüksek”

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, 12 Ağustos günü, Mayıs ayından bu yana Amerika'da Corona enfeksiyonu nedeniyle en fazla ölüm vakasının kayıtlara geçmesinden sonra yaptığı açıklamada, Amerika'nın pandemiyle mücadele tarzından memnun olmadığını söyledi.
Dr. Fauci, Perşembe günü National Geographic'in düzenlediği panelde, “Benim bulunmayı umduğum noktada olmadığımız kesin. Son derece ciddi, tarihi bir pandeminin ortasındayız” dedi.
Başkan Donald Trump, hafta içinde, salgının “çok kısa süre içinde iyi bir duruma” geleceğini söylemiş olsa da Dr. Fauci, federal hükümet ve eyalet yönetimleri işbirliği yapmadığı sürece vaka sayılarının artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
Vaka sayılarının artmaya devam etmesinin kendisini kaygılandırdığını söyleyen Fauci, Amerika'nın sayıları düşürme gücü olduğunu ve bunu başarabileceğine inandığını belirtti.
Beyaz Saray ve eyalet yönetimleri arasında Corona salgınıyla mücadelede eşgüdümlü bir strateji uygulanmıyor. Bazı eyaletler maske kullanma zorunluluğunu ve başka kısıtlamaları yürürlükte tutmaya devam ederken diğerleri, hem kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirmiyor hem de insanların kalabalık oluşturması konusunda daha gevşek davranıyor.
Dr. Fauci, bazı eyaletlerin vaka sayılarında artış gözlenirken Arizona, California ve Florida gibi eyaletlerin ilerleme kaydettiğini ve “daha az enfeksiyon ve ölüm vakası, daha az hastaneye kaldırılan hasta” olduğunu söyledi.
Corona virüsünün ortadan kaybolmama olasılığının yüksek olduğuna değinen Dr. Fauci, sağlık yetkililerinin vaka sayılarını “düşük seviyeye” çekmeye çalışabileceğini kaydetti.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, hükümetlerin salgınla mücadelede “her şeyi” yapmaları gerektiğini; test, tecrit ve hastaların tedavisinin yanı sıra bu hastaların temas ettiği tüm kişilerin izinin sürülmesi ve karantinaya alınmalarının şart olduğunu kaydetti.
Amerika'da Corona enfeksiyonu nedeniyle 1.500 kişinin yaşamını yitirdiği Çarşamba günü, Mayıs ayından bu yana en fazla ölüm vakasının kaydedildiği gün oldu. Amerika, 5 milyon 200 bin vaka ve 167 bin ölümle dünyada hem en fazla vaka, hem de en fazla ölümün olduğu ülke.
Bazı uzmanlarsa dünya liderlerinin virüsünü kontrol altına almak için daha çok adım atmamaları durumunda Corona virüsünün 1918 grip pandemisinden daha çok can kaybına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. 1918 İspanyol Gribi, dünya çapında 50 milyon insanın ölümüne neden olmuştu.
Yeni yapılan ve Amerikan Tabipler Birliği'nin dergisi JAMA'nın kamuoyunun ücretsiz erişimine açık versiyonunda yayınlanan bir araştırma ise New York'taki durumu ele aldı.
Araştırma, doktorların bundan 100 yıl önce mevcut olmayan teknoloji, hayat kurtaran ilaçlar ve verilere erişimine rağmen günümüzde Corona virüsü salgınının ilk iki ayındaki vaka artışının, 1918 İspanyol Gribi salgının zirve noktasına kıyasla "çok daha fazla” olduğunu ortaya koyuyor.
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Jeremy Faust, “Yetersiz tedavi edilirse Corona enfeksiyonu 1918 grip virüsü enfeksiyonuna kıyasla eşit oranda ya da daha fazla can kaybına yol açabilir” dedi.
Yeni akıllı telefon uygulamaları
Reuters haber ajansına göre Alabama, Kuzey Dakota ve Wyoming olmak üzere üç eyalet daha, insanları Corona virüsüne maruz kalma tehlikesine karşı uyaran akıllı telefon uygulamalarını devreye sokmaya hazırlanıyor.
Virginia, bu teknolojiyi kullanmaya başlayan ilk eyalet olmuştu. Başka eyaletler de uygulamaları denemeden geçiriyor ve yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.
Uygulamayı akıllı telefonlarına yükleyen kullanıcılar, eyaletin haritasına ve vaka sayısının en yüksek, vaka kümelenmesinin en fazla olduğu noktalarla ilgili verilere ulaşıyor.
Almanya'da son durum ne?
Almanya'nın Bavyera eyaleti valisi, veri giriş sisteminde yaşanan ve 900'den fazla kişinin Corona testinin pozitif çıkması ancak bundan haberdar edilmemesine yol açan aksaklık nedeniyle özür diledi.
İki hafta önce Bavyera eyaletine seyahat eden yaklaşık 44 bin kişi, yaptırdıkları Corona testlerinin sonucunu bekliyor. Yetkililer, yaklaşık 900 testin sonucunun pozitif çıktığını tahmin ediyor.
Bavyera Valisi Markus Soeder, basına yaptığı açıklamada, “Bu son derece can sıkıcı bir durum. Özür dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok” dedi ve test uygulanan merkezlerde daha çok eleman görevlendirerek sorunu çözme sözü verdi.
Markus Soeder, Başbakan Angela Merkel'in yerini alabilecek siyasetçilerden biri olarak kabul ediliyor.
Dişçiler neden öfkeli?
Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona virüsünün yayıldığı bölgelerde insanların rutin dişçi randevularını ertelemeleri çağrısı yapması dişçileri öfkelendirdi.
California Diş Hekimleri Birliği Başkanı Dr. Richard Nagy, “Diş hekimleri, HIV virüsü ve AIDS hastalığının yol açtığı korkular nedeniyle 20 yıldan uzun süredir enfeksiyon kontrolunda uzman rolündeler. Muayenehanelerimizi bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almak için hazırlamaya alışkınız. Hava yoluyla bulaşan mikroplar hakkında bilgimizi arttırdık. Elemanlarımıza kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda ilerletilmiş eğitim verdik” dedi.
Amerikan Diş Hekimliği birliği, Dünya Sağlık Örgütü'ne “şiddetle karşı olduğunu” ve doktor ve diş teknisyenlerinin uygun ekipmanlarla güvenli şekilde çalışabileceklerini kaydetti.
Amerika'da çok sayıda doktor muayenehanesi, kapılarından içeri adım atan tüm hastaların ateşini ölçüyor ve muayenehane içinde bulunan kişi sayısını kısıtlıyor.