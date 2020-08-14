Fauci: “Corona Virüsünün Ortadan Kaybolmama Olasılığı Yüksek”

Beyaz Saray ve eyalet yönetimleri arasında Corona salgınıyla mücadelede eşgüdümlü bir strateji uygulanmıyor. Bazı eyaletler maske kullanma zorunluluğunu ve başka kısıtlamaları yürürlükte tutmaya devam ederken diğerleri, hem kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirmiyor hem de insanların kalabalık oluşturması konusunda daha gevşek davranıyor.

Vaka sayılarının artmaya devam etmesinin kendisini kaygılandırdığını söyleyen Fauci, Amerika'nın sayıları düşürme gücü olduğunu ve bunu başarabileceğine inandığını belirtti.

Başkan Donald Trump, hafta içinde, salgının “çok kısa süre içinde iyi bir duruma” geleceğini söylemiş olsa da Dr. Fauci, federal hükümet ve eyalet yönetimleri işbirliği yapmadığı sürece vaka sayılarının artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, 12 Ağustos günü, Mayıs ayından bu yana Amerika'da Corona enfeksiyonu nedeniyle en fazla ölüm vakasının kayıtlara geçmesinden sonra yaptığı açıklamada, Amerika'nın pandemiyle mücadele tarzından memnun olmadığını söyledi.

Dr. Fauci, bazı eyaletlerin vaka sayılarında artış gözlenirken Arizona, California ve Florida gibi eyaletlerin ilerleme kaydettiğini ve “daha az enfeksiyon ve ölüm vakası, daha az hastaneye kaldırılan hasta” olduğunu söyledi.

Corona virüsünün ortadan kaybolmama olasılığının yüksek olduğuna değinen Dr. Fauci, sağlık yetkililerinin vaka sayılarını “düşük seviyeye” çekmeye çalışabileceğini kaydetti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, hükümetlerin salgınla mücadelede “her şeyi” yapmaları gerektiğini; test, tecrit ve hastaların tedavisinin yanı sıra bu hastaların temas ettiği tüm kişilerin izinin sürülmesi ve karantinaya alınmalarının şart olduğunu kaydetti.

Amerika'da Corona enfeksiyonu nedeniyle 1.500 kişinin yaşamını yitirdiği Çarşamba günü, Mayıs ayından bu yana en fazla ölüm vakasının kaydedildiği gün oldu. Amerika, 5 milyon 200 bin vaka ve 167 bin ölümle dünyada hem en fazla vaka, hem de en fazla ölümün olduğu ülke.

Bazı uzmanlarsa dünya liderlerinin virüsünü kontrol altına almak için daha çok adım atmamaları durumunda Corona virüsünün 1918 grip pandemisinden daha çok can kaybına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. 1918 İspanyol Gribi, dünya çapında 50 milyon insanın ölümüne neden olmuştu.