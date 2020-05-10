Fauci de Kendini Karantinaya Aldı

Beyaz Saray’da kurulan Corona Virüsü Görev Gücü’nün üç üyesi Corona’ya yakalanma ihtimali üzerine kendilerini iki haftalığına karantinaya aldı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci de söz konusu üç kişiden biri.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden yapılan açıklamada Fauci’nin virüse yakalanma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Açıklamada Fauci’nin evden çalışmaya devam edeceği ve düzenli olarak test edileceği vurgulandı.

Bu gelişme Başkan Donald Trump’ın yaverlerinden biriyle Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ekibinden birinde Corona tespit edilmesinin ardından yaşandı.

Sadece Fauci değil Corona Virüsü Görev Gücü’nün diğer iki üyesi Hastalığı Önleme ve Koruma Merkezi’nin direktörü Dr. Robert Redfield ile Gıda ve İlaç Yönetimi müdürü Stephen Hahn da kendilerini karantinaya aldı.

Hastalığı Önleme ve Koruma Merkezi’nden yapılan açıklamada 68 yaşındaki Redfield’ın belirti göstermediği ve kendisini kötü hissetmediği kaydedildi. Açıklamada Redfield’ın Beyaz Saray’da virüse yakalanma ihtimalinin düşük olsa da iki hafta boyunca evden çalışacağı belirtildi.