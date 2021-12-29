Fauci: ‘‘Dördüncü Doz Gerekebilir’’

ABD’deki erken dönem verilerine göre Corona virüsünün Omicron varyantı, baskın olan Delta varyantından daha düşük hastaneye yatış ve vaka sayılarına neden olabilir. Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci Beyaz Saray’da düzenlenen brifingde Covid-19 aşılarının ve takviye dozun Omicron’la mücadelede kritik olacağını kaydetti.

Dr. Anthony Fauci, gelecekte Corona virüsüne karşı bağışıklığı desteklemek için bir doz daha aşı yapılabileceğini kaydetti, ancak dördüncü dozu konuşmadan önce takviye dozların etkisinin ne kadar kalıcı olacağının anlaşılması gerektiğini belirtti.

Fauci, Amerikalılar’ın tam aşılı ve takviye dozunu olmuş kişilerle evde yılbaşı kutlaması planlarına devam etmelerinde sakınca olmadığını ancak kalabalık gruplarla yapılacak programları desteklemediğini kaydetti.

''Veriler Omicron'un etkisinin hafif olduğunu gösteriyor''

Fauci, tüm verilerin Omicron varyantının Delta’ya oranla daha hafif olduğuna işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky ise çeşitli ülkelerden gelen veriler Omicron’un daha hafif etkileri olduğunu gösterse de ABD genelinde varyantın etkisinin ne olacağını söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Walensky, MSNBC’ye verdiği röportajda ‘‘Çok daha fazla vakayla karşılaşabiliriz ve hastanelerde çok sayıda ağır vaka görebiliriz’’ dedi. Walensky, aşıların ve takviye dozun yayılmayı önleyecek önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

''Ölüm ve hastaneye yatma oranları düşük''

Walensky, Covid-19 vakalarındaki artışa rağmen ölüm ve hastaneye yatma oranlarının görece düşük olduğunu kaydetti.

Walenski’ye göre günlük vakaların yedi günlük ortalaması, önceki haftaya göre yüzde 60 artarak günde yaklaşık 240 bin 400 oldu. Aynı dönem için hastaneye yatış oranı sadece yüzde 14 artarak günde yaklaşık 9 bine yükseldi. Ölümler günde yaklaşık yüzde yedi düşüşle bin 100'e indi.

Beyaz Saray Covid-19 koordinatörü Jeff Zients, vakalardaki yeni artışla mücadelede Başkan Joe Biden’ın söz verdiği 500 milyon antijen testi için üreticilerle yapılan sözleşmelerin gelecek hafta tamamlanacağını belirtti.

Zients yaşlıların üçte ikisinin takviye doz aşılarını olduklarını; şu an günde toplam bir milyon kişinin takviye dozlarını olmakta olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansına göre ABD’de günlük ortalama Covid-19 vaka sayısı son yedi günde rekor düzeye ulaşarak 258 bin 312’ye çıktı.

Yedi günlük ortalamanın en yüksek olduğu son dönem bu yıl 8 Ocak’ta yaşanmış ve günlük vaka ortalaması 250 bin 141 olmuştu.

Vakalardaki artış Amerikalılar’ın Noel tatili için seyahat ettikleri döneme denk geldi. Ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal edildi. CDC, Covid-19 vakaları görülen 86 yolcu gemisini gözetim altına aldı.

Reuters haber ajansına göre son 10 günde ülke genelinde 76 bin kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

En fazla günlük vaka sayısının görüldüğü eyaletler arasında 40 bin 780 vakayla New York, 30 binden fazla vakayla ise California yer alıyor. Teksas’ta 17 binden fazla günlük vaka kayıtlara geçerken Ohio’da bu rakam 15 bin oldu.

CDC’ye göre 25 Aralık’tan itibaren Omicron varyantı ABD’deki Covid vakalarının yüzde 58,6’sını oluşturuyor.

