Fauci: ‘‘Ekonomi Erken Açılırsa Sonuçları Ciddi Olur’’

Yeni Corona enfeksiyonlarının insanların tekrar toplanmaya başlamasıyla kaçınılmaz hale geleceğini belirten Fauci, bunun derecesinin, toplumların bu ‘‘kıvılcımları’’ bastırmaya ne kadar hazır olduğuna bağlı olacağını söyledi.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci, diğer bazı sağlık uzmanlarıyla birlikte, Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu'nda video konferansla düzenlenen oturuma katılarak senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD’li bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ülkede kentlerin ve eyaletlerin ekonomik faaliyetleri çok hızlı biçimde yeniden başlatması halinde bu durumun ‘‘çok ciddi sonuçlar yaratabileceği’’ uyarısında bulundu.

Fauci, Başkan Donald Trump’ın ekonomilerini yeniden açmakta olan eyaletleri övdüğü bir zamanda bu açıklamaları yaptı.

Komisyonun başkanı Cumhuriyetçi Lamar Alexander, oturumun açılışında yaptığı açıklamada, ‘‘Ülkemizin testler konusunda bugüne kadar yaptıkları etkileyici, ama yeterli değil’’ ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Amerikan ekonomisinin salgından gördüğü derin zararlar ve 30 milyonun üzerinde kişinin isiz kalması karşısında eyaletlere ekonomilerini yeniden açmaları konusunda baskı yapıyor.

Amerikan haber ajansı Associated Press’in son araştırmasına göre, 17 eyalet Beyaz Saray’ın kısıtlamaları gevşetmeye başlamak için getirdiği, ‘‘yeni vakalar ya da pozitif test oranlarında 14 gün düşük yaşanması’’ kriterini karşılamıyor. Ancak Alabama, Kentucky, Maine, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Utah dahil bu eyaletlerin çoğu ekonomik faaliyetleri yeniden canlandırmaya ya başladı ya da başlamak üzere.

Beyaz Saray’ın 14 gün kriterini karşılayan 33 eyaletin 25’iyse ya kısmi olarak yeniden açıldı ya da birkaç gün içinde açılmak için hazırlık yapıyor. 14 gün kriterini karşılamayan diğer eyaletlerse bazı eşikleri karşılasalar dahi hala kapalı kalmaya devam ediyor.