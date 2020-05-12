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Fauci: ‘‘Ekonomi Erken Açılırsa Sonuçları Ciddi Olur’’

12.05.2020 20:42 | Son Güncelleme

ABD’li bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ülkede kentlerin ve eyaletlerin ekonomik faaliyetleri çok hızlı biçimde yeniden başlatması halinde bu durumun ‘‘çok ciddi sonuçlar yaratabileceği’’ uyarısında bulundu

Fauci: ‘‘Ekonomi Erken Açılırsa Sonuçları Ciddi Olur’’

ABD’li bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ülkede kentlerin ve eyaletlerin ekonomik faaliyetleri çok hızlı biçimde yeniden başlatması halinde bu durumun ‘‘çok ciddi sonuçlar yaratabileceği’’ uyarısında bulundu.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci, diğer bazı sağlık uzmanlarıyla birlikte, Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu'nda video konferansla düzenlenen oturuma katılarak senatörlerin sorularını yanıtladı.

Yeni Corona enfeksiyonlarının insanların tekrar toplanmaya başlamasıyla kaçınılmaz hale geleceğini belirten Fauci, bunun derecesinin, toplumların bu ‘‘kıvılcımları’’ bastırmaya ne kadar hazır olduğuna bağlı olacağını söyledi.

Fauci, ‘‘En iyi koşullarda bile, tedbirleri düşürdüğünüz zaman bazı vakaların ortaya çıktığını göreceğimizden kuşku yok’’ ifadesini kullandı.

Yayınlanan yönergeleri takip etmeden ekonomiyi yeniden açmada acele edilirse küçük kıvılcımların salgınlara dönüşebileceğini görmekten endişe ettiğini belirten Fauci, ‘‘Sonuçlar gerçekten ciddi olabilir’’ dedi.

Fauci, Başkan Donald Trump’ın ekonomilerini yeniden açmakta olan eyaletleri övdüğü bir zamanda bu açıklamaları yaptı.

Komisyonun başkanı Cumhuriyetçi Lamar Alexander, oturumun açılışında yaptığı açıklamada, ‘‘Ülkemizin testler konusunda bugüne kadar yaptıkları etkileyici, ama yeterli değil’’ ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Amerikan ekonomisinin salgından gördüğü derin zararlar ve 30 milyonun üzerinde kişinin isiz kalması karşısında eyaletlere ekonomilerini yeniden açmaları konusunda baskı yapıyor.

Amerikan haber ajansı Associated Press’in son araştırmasına göre, 17 eyalet Beyaz Saray’ın kısıtlamaları gevşetmeye başlamak için getirdiği, ‘‘yeni vakalar ya da pozitif test oranlarında 14 gün düşük yaşanması’’ kriterini karşılamıyor. Ancak Alabama, Kentucky, Maine, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Utah dahil bu eyaletlerin çoğu ekonomik faaliyetleri yeniden canlandırmaya ya başladı ya da başlamak üzere.

Beyaz Saray’ın 14 gün kriterini karşılayan 33 eyaletin 25’iyse ya kısmi olarak yeniden açıldı ya da birkaç gün içinde açılmak için hazırlık yapıyor. 14 gün kriterini karşılamayan diğer eyaletlerse bazı eşikleri karşılasalar dahi hala kapalı kalmaya devam ediyor.

Fauci, bir Beyaz Saray çalışanının Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının, Alexander da bir danışmanının virüsü taşıdığının anlaşılmasının ardından kendilerini karantinaya aldılar. Oturumda, yine karantinada olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Dr. Stephen Hahn, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield ve Sağlık Bakanlığı’nda Corona virüsü testlerinden sorumlu Brett Giroir da söz aldı.

Oturumu yöneten Senatör Alexander ve Demokrat Patty Murray da evlerinden video konferans yoluyla bağlandı. Cumhuriyetçi Parti Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Demokrat Parti Connecticut Senatörü Chris Murphy gibi birkaç senatörse oturuma salondan maskeyle katıldı. Arkalarındaki danışmanlar da aynı şekilde maske taktı.

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