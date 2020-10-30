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Fauci: “İlk Doz Aşılar Aralık Sonu Yapılabilir’’

30.10.2020 02:29 | Son Güncelleme

Salgın hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci, aşının ilk dozlarının yüksek risk grubuna Aralık sonu ya da Ocak başında yapılabileceğini söyledi

Fauci: “İlk Doz Aşılar Aralık Sonu Yapılabilir’’

Beyaz Saray Görev Gücü üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, her şeyin iyi gitmesi durumunda güvenli ve etkili bir aşının ilk dozlarının yüksek riskli gruptaki bazı Amerikalılar’a Aralık sonu ya da Ocak başında yapılabileceğini söyledi.

Twitter ve Facebook’ta canlı yayınlanan bir söyleşide konuşan Fauci, Corona aşısı için çalışan Moderna ve Pfizer firmalarının modellemelerine dayanarak Amerikalılar’ın güvenli bir aşının bulunup bulunmadığını Aralık ayında öğreneceklerini kaydetti.

Fauci aşı deneylerinin sonuçlarının ilk kez gelecek birkaç hafta içinde inceleneceğini belirtti.

Her iki şirket de binlerce gönüllünün katıldığı klinik deneylerin son aşamasına Temmuz ayının sonunda başlamıştı.

Moderna tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada şirketin geç aşamadaki geniş kapsamlı deneyinin sonuçlarını gelecek ay açıklamaya hazırlandığı belirtilmişti. Pfizer’in ise deney sonuçlarını Ekim ayında açıklaması bekleniyordu, ancak Reuters haber ajansına göre bu tarih ertelenerek Kasım ayına, muhtemelen de seçimlerden sonraya bırakıldı.

Daha sonra deney sonuçlarıyla ilgili verilerin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve ABD Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Merkezleri (CDC) tarafından gözden geçirilmesi bekleniyor. Buna göre iki kurum, deneylerin başarıyla sonuçlanması halinde ilk dozların kimlere yapılacağına dair tavsiyede bulunacak.

Fauci, pratikte en riskli gruptaki kişilerin Aralık sonu Ocak başında aşılanmaya başlanması olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Fauci, virüse karşı koruma sağlayan etkili bir aşının varlığında bile aşıyla gelen bağışıklığın ulusal ve küresel düzeyde zaman alacağını ve normale yaklaşmanın da yine uzun süreceğini söyledi.

Söyleşiye katılan Ulusal Sağlık Enstitüleri Başkanı Francis Collins de bu süreçte Amerikalılar’ın maske takmaya devam etmesi ve sosyal mesafe kurllarına uymasını tavsiye etti. Collins, ‘‘Amerikalılar’ın önlemlerden, maske takmaktan ve bir araya gelememekten yorulduklarını biliyorum. Ancak daha yolumuz uzun’’ dedi.

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