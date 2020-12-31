Fauci Normalleşme İçin 2021 Sonbaharını İşaret Etti

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, ABD’de Corona virüsüne karşı aşılarla yeterli düzeyde toplu bağışıklık oluşması ve hayatın yeniden normale benzemesinin 2021 yılının sonbaharını bulabileceğini söyledi. Fauci bu açıklamaları California Valisi Gavin Newsom ile birlikte katıldığı çevrimiçi bir toplantıda yaptı. Vali Newsom, 29 Aralık’ta Corona virüsünün mutasyona uğrayan ve İngiltere’de ortaya çıkan daha bulaşıcı bir türünün California eyaletinde ilk kez görüldüğünü açıklamıştı. ABD’de bu yeni türe dair ilk vakanın 28 Aralık’ta Colorado eyaletinde görüldüğü bildirilmişti. Newsom virüsün yeni türünün California’nın güneyinde bir kişide tespit edildiğini belirtti; ancak vakayla ilgili ayrıntı paylaşmadı. California kamu sağlığı yetkilileri ise öncesinde hastanın Diego ilçesinde yaşadığını ve bilinen bir seyahat geçmişi olmadığını belirtmişti. Bu durum yeni türün bölgede yayılıyor olabileceği endişesi yaratmıştı Fauci ise bu durumun ‘‘sürpriz’’ olmadığını, virüslerin mutasyon geçirmesinin normal olduğunu ve Corona virüsünün yeni türünün ülkede ortaya çıkmasının beklenen bir durum olduğunu kaydetti.

Virüsün yeni mutasyon ile kişiden kişiye daha kolay bulaşır hale geldiğini doğrulayan Fauci; ancak daha önce virüse yakalanan kişilerin bu yeni türe yakalanmıyor göründüklerinin altını çizdi. Fauci, ‘‘Daha önce edinilen bağışıklık bu türe karşı da koruyuculuk sağlıyor’’ dedi. Fauci virüsün yeni türünün hastalığın daha ağır geçirilmesine sebep olmadığını ve yeni onaylanan aşıların bu türe karşı da etkili olacağını ekledi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Güney Afrika’da ortaya çıkan virüsün mutasyona uğramış bir başka türü için de aşıların koruyuculuğunun geçerli olduğu görüşünde. Ancak virüsün daha hızlı bulaşan bir türünün yaygınlaşması, aşılama faaliyetlerinin hızlanmasını daha önemli hale getirebilir. Seçilmiş Başkan Joe Biden, Salı günü yaptığı açıklamada Amerikalılar’ın büyük kısmının aşılanmasının, Trump yönetiminin vaatlerinin gerisine düşen ilk aşı dağıtım hızına bakıldığında yıllar alabileceğini söylemişti. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Fauci ise aşının dağıtımında yaşanan bu ilk aksaklıkların giderileceğinden emin olduğunu söyledi.

Newsom da Ocak ayına girilirken, geriden takip edilen aşı dağıtım planını yakalamanın mümkün olduğuna inandıklarını kaydetti. Newsom, aşının halkın geneline Nisan ayından itibaren uygulanmaya başlamasını umduğunu belirtti. Fauci de yaygın aşılamanın Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları boyunca sürmesinin tahmin edildiğini ve sonbaharın ilk zamanlarında hayatın normale benzemesi için yeterli düzeyde sürü bağışıklığının kazanılabileceğini kaydetti. Fauci, bu normalleşmenin okulların, tiyatro salonlarının, spor etkinliklerinin ve restoranların yeniden faaliyete geçmesi olduğunu söyledi. Virüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkması ABD’de salgının ülkenin büyük bölümünde kontrolden çıktığı bir döneme denk geldi. 40 milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan California vakaların en hızlı arttığı yerlerden biri oldu. Los Angeles civarında hastanelerin yoğun bakım servisleri doldu. Sağlık uzmanları salgının son haftalarda kötüleşmesinin havaların soğumasından ve tatil sezonunda Amerikalılar’ın büyük kısmının önlemleri uygulamada ve toplu buluşmalardan kaçınmasında başarısız olmasından kaynaklandığını yineledi.