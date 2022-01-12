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Fauci: Omicron er ya da geç herkese buluşacak

12.01.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı'nın Baş Tıp Danışmanı Antony Fauci'ye göre yüksek derecede bulaşıcı Omicron varyantı er ya da geç herkese bulaşacak.

Fauci: Omicron er ya da geç herkese buluşacak

Ancak aşılı olanların hastalığı daha hafif atlatacağı tahmin ediliyor.Reuters haber ajansının resmi verileri baz alarak yaptığı hesaplamaya göre dünya genelinde şimdiye kadar yaklaşık 310 milyon 800 kişiye koronavirüs bulaştı. Enfeksiyonun hızla yayıldığı ülkelerin başında ise ABD geliyor.

ABD'de 11 Ocak'ta 760'tan fazla yeni vaka tespit edildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü (CDC) Rochelle Walensky, ABD'de baskın varyant haline gelen Omicron'un ülkedeki tüm vakaların yüzde 98'ini oluşturduğunu açıkladı.

"Aşılılar daha hafif atlatacak"

ABD'li immünolog ve ABD Başkanı'nın Baş Tıp Danışmanı Antony Fauci de yüksek derecede bulaşıcı olan Omicron varyantının er ya da geç herkese bulaşacağı tahmininde bulunarak "Bulaşıcılığının sıradışı ve benzersiz etkinliğiyle Omicron herkese sirayet edecek" ifadelerini kullandı. Bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) yaptığı konuşmada aşılıların da Omicron'la enfekte olacağını vurgulayan Fauci, ancak bu kişilerin çoğunun hastaneye yatmak zorunda kalmadan ya da hayatını kaybetmeden hastalığı hafif atlatacağını belirtti.

Fauci, hâlâ aşılı olmayan kişilerin hastalıktan en kötü şekilde etkileceği uyarısında bulundu. ABD'de şimdiye kadar nüfusun yüzde 63'ünü oluşturan 208 milyon kişi tam aşılandı. Ülkede hatırlatma dozunu yaptırınların sayısı ise sadece 76 milyon.

ABD İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Janet Woodstock'tan da benzer bir uyarı geldi. ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada çok sayıda kişinin Covid-19 olacağını söyleyen Woodstock, "Hastanelerin işler durumda olmasını, ulaşım ve diğer hizmetlerin kesintiye uğramamasını garanti altına almak zorundayız" dedi.

"Zirveyi gördükten sonra düşüşe geçecek"

Öte yandan uzmanlar Omicron'un ABD ve İngiltere'de zirveye ulaştıktan sonra tekrar düşüşe geçeceğini tahmin ediyor. Washington Üniversitesi'nden sağlık ölçümleri uzmanı Ali Mokdad, yaptıkları model hesaplamalara göre ABD'de günlük yeni vaka sayısı 19 Ocak'ta 1 milyon 200'e yükselerek zirveyi göreceğini, sonrasında ise vaka sayılarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Mokdad, bunun nedenini de "Çünkü enfekte olabilecek herkese bulaşmış olacak" diye açıkladı. ABD'li uzmanlar, virüsün yayılımının ve hızının her ülkeye göre farklılıklar gösterebileceği konusunda da uyardı.

Reuters,dpa/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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