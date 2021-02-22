HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fauci: Önlemler sona erse de maske takmaya devam edebiliriz

Fauci: Önlemler sona erse de maske takmaya devam edebiliriz

22.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fauci: Önlemler sona erse de maske takmaya devam edebiliriz

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, "2022'de önlemler sona erse de maske takmak gerekebilir" dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Amerikalıların, pek çok önlem kaldırılmış olsa bile maske takmaya devam edebileceğini söyledi.

Amerikan CNN televizyonunda bir programa konuk olan Fauci, 1918'deki grip salgınından bu yana, 102 yıldır görülmemiş bir durumla karşı karşıya olunduğunu hatırlattı.

"İçinden geçtiğimiz gerçekten çok korkunç bir durum" diyen Fauci, 2022'de çok daha fazla insanın aşı olmuş olacağını ve salgına karşı alınan pek çok önlemin sona ereceğini belirtti.

Buna rağmen Amerikalıların maske takmaya devam etmesinin gerekebileceğini dile getiren Fauci, ortaya nasıl varyantların çıkacağına bağlı olarak yeni dozlar gerekebileceğini ifade etti.

ABD'de bugüne kadar yaklaşık 43 milyon kişi aşının ilk dozunu aldı. Yaklaşık 18 milyon kişi de iki doz aşı oldu. Ancak aşı olanlar nüfusun yüzde 15'inden azını oluşturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Bitcoin yeni rekor kırdıBitcoin yeni rekor kırdı
Stalk yapmak suç mudur?Stalk yapmak suç mudur?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

Bitcoin Tesla etkisiyle yeni rekor kırdı

Bitcoin yeni rekor kırdı

Son Dakika: Koronavirüs salgınının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Kırmızı et okul yemeklerinden çıkarıldı! Tepki yağıyor

Kırmızı et okul yemeklerinden çıkarıldı! Tepki yağıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasında geçici uzlaşı sağlandı

UAEA ve İran arasında geçici uzlaşı sağlandı

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı: Ölüm oranı yüzde 75

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.