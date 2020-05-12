Fauci Senato Oturumunda “Can Kaybı Artar” Uyarısı Yapmaya Hazırlanıyor

Amerikan Senatosu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu, Salı günü Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin de aralarında bulunduğu yetkilileri ağırlıyor. Yetkililerin Senato’da verecekleri ifadede, ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan işyerleri, okullar ve birçok sektörde normalleşme adımlarının büyük dikkatle atılması gerektiği uyarısında bulunması bekleniyor.

New York Times gazetesi, Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü üyesi ve Amerika’nın bulaşıcı hastalıklar konusundaki en üst düzey yetkilisi Dr. Fauci’nin, ifadesinde, erken açılmanın beraberinde getirebileceği riskleri gündeme taşıyacağını yazıyor. Gazeteye göre Fauci, ekonomik faaliyetlerin normalleşme sürecini gerekli koşullar oluşmadan, erken hayata geçiren eyaletlerin risk aldıkları uyarısı yapacak.

Gazeteye verdiği söyleşide “Denetim noktalarını atlarsak ülke çapında birden fazla salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalırız” diyen Dr. Fauci, bu durumun sadece gereksiz yere çekilen acı ve can kaybına yol açmakla kalmayıp, ülkeyi yeniden normale dönme arayışına bir kez daha geri döndüreceğini söyledi.