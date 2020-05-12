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  4. Fauci Senato Oturumunda “Can Kaybı Artar” Uyarısı Yapmaya Hazırlanıyor

Fauci Senato Oturumunda “Can Kaybı Artar” Uyarısı Yapmaya Hazırlanıyor

12.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Amerikan Senatosu, bugün Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin de aralarında bulunduğu yetkilileri ağırlıyor. Yetkililerin Senato’da verecekleri ifadede, ABD’de normalleşme adımlarının büyük dikkatle atılması gerektiği uyarısında bulunması bekleniyor

Fauci Senato Oturumunda “Can Kaybı Artar” Uyarısı Yapmaya Hazırlanıyor

Amerikan Senatosu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu, Salı günü Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin de aralarında bulunduğu yetkilileri ağırlıyor. Yetkililerin Senato’da verecekleri ifadede, ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan işyerleri, okullar ve birçok sektörde normalleşme adımlarının büyük dikkatle atılması gerektiği uyarısında bulunması bekleniyor.

New York Times gazetesi, Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü üyesi ve Amerika’nın bulaşıcı hastalıklar konusundaki en üst düzey yetkilisi Dr. Fauci’nin, ifadesinde, erken açılmanın beraberinde getirebileceği riskleri gündeme taşıyacağını yazıyor. Gazeteye göre Fauci, ekonomik faaliyetlerin normalleşme sürecini gerekli koşullar oluşmadan, erken hayata geçiren eyaletlerin risk aldıkları uyarısı yapacak.

Gazeteye verdiği söyleşide “Denetim noktalarını atlarsak ülke çapında birden fazla salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalırız” diyen Dr. Fauci, bu durumun sadece gereksiz yere çekilen acı ve can kaybına yol açmakla kalmayıp, ülkeyi yeniden normale dönme arayışına bir kez daha geri döndüreceğini söyledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Dr. Stephen Hahn’ın da Senato'da ifade vermesi bekleniyor.

Beyaz Saray’da geçen hafta üst düzey isimlere yakın kişilerde görülen iki Corona virüsü vakası nedeniyle kendilerini bir süre karantinaya alan sağlık yetkililerinin üçü de Senato oturumuna uzaktan, video konferans aracılığıyla katılacak.

ABD ekonomisinde büyük sarsıntı yaratan, Büyük Buhran döneminden daha fazla işsizliğe neden olan salgınla ilgili hayata geçirilen tedbirler, eyaletten eyalete değişiyor. Mayıs ayıyla birlikte birçok eyalette tedbirlerin kontrollu olarak hafifletilmesi bekleniyor.

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