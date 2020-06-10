Fauci Üç Corona Aşısı İçin Mali Destek Açıkladı WHO'ya İtiraz Etti

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, ABD hükümetinin deneysel üç Corona virüsü aşısına ödenek vereceğini açıkladı. CNN’in sorularını yanıtlayan Fauci, ‘’Aşı çalışmaları çok iyi ilerliyor ve birden fazla aşı adayının ileri aşama klinik deneylerinin yaz başında başlamasını bekliyoruz. Bu tüm Corona virüsü aşısı çabaları için iyi haber’’ dedi.

Fauci, mali destek kararının Sağlık Bakanlığı’nca alındığını ve Ulusal Sağlık Enstitüsü ve diğer dairelere de danışıldığını söyledi. Fauci, planlamanın daha önce öngördüğü zaman çizelgesiyle de paralel gittiğini ve aşının yıl sonu ya da 2021 başında hazır olabileceğini kaydetti.

Aşı çalışmalarının üçüncü evresinde binlerce kişinin katılımı gerekiyor. Aşının denekler üzerinde güvenli ve etkili olup olmadığının ölçüleceği çalışmalara Amerikan biyoteknoloji firması Moderna’nın Temmuz ayında, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığının Ağustos’ta ve Johnson & Johnson’ın Eylül ayında başlaması bekleniyor.

WHO'nun açıklamasına itiraz