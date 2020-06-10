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  4. Fauci Üç Corona Aşısı İçin Mali Destek Açıkladı WHO'ya İtiraz Etti

Fauci Üç Corona Aşısı İçin Mali Destek Açıkladı WHO'ya İtiraz Etti

10.06.2020 19:57 | Son Güncelleme

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, ABD hükümetinin deneysel üç Corona virüsü aşısına ödenek vereceğini açıkladı. Fauci, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğu açıklamasının ise doğru olmadığını söyledi

Fauci Üç Corona Aşısı İçin Mali Destek Açıkladı WHO'ya İtiraz Etti

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, ABD hükümetinin deneysel üç Corona virüsü aşısına ödenek vereceğini açıkladı. CNN’in sorularını yanıtlayan Fauci, ‘’Aşı çalışmaları çok iyi ilerliyor ve birden fazla aşı adayının ileri aşama klinik deneylerinin yaz başında başlamasını bekliyoruz. Bu tüm Corona virüsü aşısı çabaları için iyi haber’’ dedi.

Fauci, mali destek kararının Sağlık Bakanlığı’nca alındığını ve Ulusal Sağlık Enstitüsü ve diğer dairelere de danışıldığını söyledi. Fauci, planlamanın daha önce öngördüğü zaman çizelgesiyle de paralel gittiğini ve aşının yıl sonu ya da 2021 başında hazır olabileceğini kaydetti.

Aşı çalışmalarının üçüncü evresinde binlerce kişinin katılımı gerekiyor. Aşının denekler üzerinde güvenli ve etkili olup olmadığının ölçüleceği çalışmalara Amerikan biyoteknoloji firması Moderna’nın Temmuz ayında, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığının Ağustos’ta ve Johnson & Johnson’ın Eylül ayında başlaması bekleniyor.

WHO'nun açıklamasına itiraz

Öte yandan Fauci, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), Corona virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğu açıklamasına da itiraz etti.

Anthony Fauci, enfekte olan hastaların yüzde 25 ila 45’inin muhtemelen semptom göstermediğini söyledi. ABC kanalının sabah programına katılan Fauci, ‘’Epidemiyolojik çalışmalardan biliyoruz ki semptom göstermeseler dahi kişiler enfekte olmayan birine virüsü bulaştırabiliyorlar. Bu nedenle bu durumun ‘nadir’ olduğunu söylemek doğru değil’’ dedi.

WHO’nun Corona virüsüne karşı mücadele ekibinin lideri olan Maria Van Kerkhove de, hafta başındaki basın toplantısında yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söylemişti.

Van Kerkhove Salı günü yaptığı açıklamada, ‘’Bazı modellemelere göre bulaşıcılığın yüzde 40’ı asemptomatik vakalardan olabilir. Ancak bunlar modelleme. Bu nedenle ilk açıklamamda yer vermemiştim, buna açıklık getirmek istedim’’ demişti.

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