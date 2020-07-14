Fauci: ‘‘Vakaların Artma Nedeni Erken Açılma’’

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci, ABD’de Corona virüsü vakalarındaki artışı ülkenin tam kapsamlı karantina uygulamasında başarısız olmasına ve ekonomik faaliyetlerin erken başlatılması için acele edilmesine bağladı. Fauci, salgınla mücadelede kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti.
Sosyal mesafe, maske takılması, kalabalıklardan kaçılması ve el yıkanması gibi temel önlemlerin önemine vurgu yapan Fauci, bu önlemlerin basit olmakla birlikte hastalıkla mücadelede durumu tersine çevirebileceğini bildirdi.
Corona virüsü vakalarının tekrar hızla yükseldiği dönemde katı uyarılarda bulunan Fauci, Beyaz Saray’ın Corona virüsü uzmanları tarafından ortaya konulan kurallara ve önlemlerin kaldırılması konusundaki aşamalı planlamalara uymaları konusunda eyaletlere çağrıda bulundu.
Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çevrimiçi (online) düzenlenen etkinlikte konuşan Fauci, ‘‘Tamamen kapanmadık, bu yüzden de vaka sayısı arttı’’ dedi.
Fauci, ‘‘Vakalar düşmeye başlamıştı, sonra bir seviyede eğri düzleşti; günde yaklaşık 20 bin vaka seviyesindeydi, oldukça yüksekti. Sonra yeniden açılma başlayınca California’da, Arizona’da, Teksas’ta, Florida’da ve diğer birçok eyalette işte bugün yaşadığımız artışı görüyoruz’’ diye konuştu.
ABD’de birçok eyalet uzmanların açılma için öngördüğü kriterlere uymadan eyaletlerde ekonomik ve sosyal faaliyetleri başlatmıştı.
ABD’nin virüsü kontrol altına alabileceğinden emin olduğunu söyleyen Fauci bunun ancak çok temkinli bir şekilde yönetmelikleri izleyerek ve adım adım ilerleyerek olacağını söyledi. Fauci, dikkatli olunursa virüsü kontrol altına almak için eyaletlerin yeniden ekonomik faaliyetlerini tamamen durdurmalarının gerekmeyebileceğini de ekledi.
Trump: ‘‘Fauci ile ilişkim iyi’’
Başkan Donald Trump ise Fauci’yi eleştirdiği bir dizi Twitter paylaşımının ardından Pazartesi günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Fauci ile çok iyi bir ilişkim var, onunla her zaman aynı fikirde olmasam da çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum’’ dedi.
Trump son olarak Twitter hesabından reality show sunucusu Mark Young’ın Nisan ayında yayınladığı ve Fauci’yi Corona enfeksiyonu geçirenlere bağışıklık sertifikası verilmesi önerisi nedeniyle eleştiren paylaşımını ‘‘retweet’’ etmişti.
Trump, sunucu Chuck Woolery’nin Pazar akşamı Twitter hesabından paylaştığı ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri'ni (CDC) eleştirdiği “En korkunç yalanlar Covid-19 ile ilgili olanlar. Herkes yalan söylüyor. CDC, Medya, Demokratlar, Doktorlarımız, neredeyse güvenmemiz söylenen herkes” şeklindeki tweeti de 83 milyon takipçisiyle paylaşmıştı.
Reuters’da yer alan habere göre, Woolery bu suçlamalarını destekleyecek bir kanıtsa sunmadı.
CDC’yi geçen hafta da okulların açılmasıyla ilgili eleştiren Trump, kurumun okullara dönüş yönergelerinin sert, uygulanması zor ve pahalı olduğunu söylemişti.
Beyaz Saray, Trump’ın Fauci hakkındaki görüşleri ve CDC’nin yalan söylediğine inanıp inanmadığıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Beyaz Saray Corona Görev Gücü’nün basın toplantılarında yaptığı gerçekçi açıklamalarıyla öne çıkan Fauci kamuoyu yoklamalarına göre salgın sürecinde ABD halkının en fazla güvendiği isimlerden biri haline geldi.
Reuters haber ajansında yer alan haberde, Trump’ın seçim anketlerinde düşüşe geçmesiyle birlikte, Fauci’yle arasındaki gerginliğin tırmandığına dikkat çekiliyor.
Geçen hafta Fox News haber kanalına konuşan Trump, Fauci için “iyi bir adam ama çok hata yaptı” demişti. Fauci, bu açıklamaların ertesi günü Financial Times ile yaptığı söyleşide Trump’a son iki aydır brifing vermediğini belirtmişti.
Beyaz Saray’ın, geçtiğimiz hafta sonu, Fauci’nin salgının ilk başlarında yaptığı ve sonradan yanlış çıkan varsayımlarını sıralayan bir açıklamalar listesi hazırladığı iddia ediliyor.