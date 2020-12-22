Fauci ve Azar Corona Virüsü Aşısı Oldu

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci Corona virüsü aşısı oldu. Azar ve Fauci’ye, Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) de geliştirilmesine katkıda bulunduğu Moderna aşısı yapıldı.

NIH’in Fauci'ye Maryland eyaletinin Bethesda kentineki merkezinde yapılan aşılama, televizyonlardan canlı yayınlandı. NIH Direktörü Francis Collins ve bazı enstitü çalışanlarına da ilk doz aşılar verildi

ABD halkına aşıların güvenli olduğunu göstermek amacıyla canlı yayında kollarını sıvayan yetkililer, aşıya güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Bu sürecin bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade eden ülkenin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, "Şu anda gördüğümüz şey, gerçekten eşi görülmemiş bir fenomene yol açan yıllarca süren araştırmaların doruk noktasıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Alex Azar da aşıyı "olağanüstü" bir bilimsel başarı olarak nitelendirerek, iğne olduğu sırada aşıya tamamen güvendiğini vurguladı.

Dün de seçilmiş Başkan Joe Biden, canlı yayında Pfizer/BioNTech aşısını olmuştu. Ekim ayı başında Corona virüsüne yakalanan Başkan Donald Trump ise henüz aşı olmuş değil. Trump’ın, Beyaz Saray sağlık ekibinden gelecek tavsiyeye göre, doğru zamanı beklediği kaydediliyor.