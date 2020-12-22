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Fauci ve Azar Corona Virüsü Aşısı Oldu

22.12.2020 20:26 | Son Güncelleme:
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Fauci ve Azar Corona Virüsü Aşısı Oldu

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci’ye canlı yayında Moderna aşısı yapıldı

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci Corona virüsü aşısı oldu. Azar ve Fauci’ye, Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) de geliştirilmesine katkıda bulunduğu Moderna aşısı yapıldı.

NIH’in Fauci'ye Maryland eyaletinin Bethesda kentineki merkezinde yapılan aşılama, televizyonlardan canlı yayınlandı. NIH Direktörü Francis Collins ve bazı enstitü çalışanlarına da ilk doz aşılar verildi

ABD halkına aşıların güvenli olduğunu göstermek amacıyla canlı yayında kollarını sıvayan yetkililer, aşıya güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Bu sürecin bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade eden ülkenin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, "Şu anda gördüğümüz şey, gerçekten eşi görülmemiş bir fenomene yol açan yıllarca süren araştırmaların doruk noktasıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Alex Azar da aşıyı "olağanüstü" bir bilimsel başarı olarak nitelendirerek, iğne olduğu sırada aşıya tamamen güvendiğini vurguladı.

Dün de seçilmiş Başkan Joe Biden, canlı yayında Pfizer/BioNTech aşısını olmuştu. Ekim ayı başında Corona virüsüne yakalanan Başkan Donald Trump ise henüz aşı olmuş değil. Trump’ın, Beyaz Saray sağlık ekibinden gelecek tavsiyeye göre, doğru zamanı beklediği kaydediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre en az 4 milyon 624 bin doz aşı dağıtılmış durumda ve 614 binden fazla kişiye de aşı yapıldı.

Ülkede can kaybı ve vaka sayısındaki tırmanış ise sürüyor. Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre vaka sayısı Pazartesi akşamı 18 milyonu aştı, can kaybı 320 bine yaklaştı. Sadece 21 Aralık’ta 1.696 can kaybı ve 190 binin üzerinde vaka kayıtlara geçti; 115 binden fazla kişi daha hastanelerde tedavi altına alındı.

ABD’de aşı olmak isteyenlerin oranındaki artış sürüyor. Son olarak USA Today gazetesinin Suffolk Üniversitesi ile düzenlediği ankete göre katılımcıların sadece yüzde 20’si kesinlikle aşı olmayacağını söyledi. Aşıyı en kısa sürede olacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 46, başkaları olana kadar bekleyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 32 oldu. 16 Aralık-20 Aralık arasında düzenlenen ankete 1.000 kişi katıldı.

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