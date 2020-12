Fauci ve Azar Corona Virüsü Aşısı Oldu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre en az 4 milyon 624 bin doz aşı dağıtılmış durumda ve 614 binden fazla kişiye de aşı yapıldı.

Ülkede can kaybı ve vaka sayısındaki tırmanış ise sürüyor. Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre vaka sayısı Pazartesi akşamı 18 milyonu aştı, can kaybı 320 bine yaklaştı. Sadece 21 Aralık’ta 1.696 can kaybı ve 190 binin üzerinde vaka kayıtlara geçti; 115 binden fazla kişi daha hastanelerde tedavi altına alındı.

ABD’de aşı olmak isteyenlerin oranındaki artış sürüyor. Son olarak USA Today gazetesinin Suffolk Üniversitesi ile düzenlediği ankete göre katılımcıların sadece yüzde 20’si kesinlikle aşı olmayacağını söyledi. Aşıyı en kısa sürede olacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 46, başkaları olana kadar bekleyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 32 oldu. 16 Aralık-20 Aralık arasında düzenlenen ankete 1.000 kişi katıldı.