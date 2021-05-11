Fauci ve Walensky Senato’da Eleştirilere Yanıt Verdi

Senato Sağlık Komisyonu’nun oturumuna katılan ABD’nin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Dr. Rachel Walensky, Corona virüsü salgınıyla mücadelenin bir sonraki aşamasının, virüs ve aşılar arasında bir yarış olacağını söyledi.
Senato oturumu, Gıda ve İlaç İdaresi'nin 12 yaş ve üzeri çocuklar için Pfizer/BioNTech aşısına izin vermesinden saatler sonra düzenlendi. Bu sayede virüse karşı korunacakların sayısının ve sonbaharda tam zamanlı okula güvenli dönüş şansının arttırılması bekleniyor.
Çocuklarını aşılatmayı düşünen ebeveynlere ne diyeceği sorulan CDC Başkanı Walensky, bazı ebeveynlerin hemen gönüllü olmak istemeyebileceğini kabul etti. Ancak Walensky, tüm ebeveynleri çocuklarını aşılatmaya ve çocukları da aşılanma talebinde bulunmaya teşvik edeceğini söyledi.
Walensky, "16 yaşında bir çocuğum var ve aşı olmak istiyor. Yeniden eski hayatına dönmek istiyor" dedi.
CDC son haftalarda salgınla ilgili net olmayan mesajları nedeniyle eleştirilere maruz kalıyordu. Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, oturumda CDC’yi eleştiren isimlerden biri oldu. "CDC'yi her zaman altın standart olarak düşünürdüm. Artık düşünmüyorum" diyen Collins, CDC'den gelen ve sağlık yetkilileriyle uyuşmayan açıklamaları çelişkili ve kafa karıştırıcı olarak niteledi.
CDC’nin pandemi kılavuzlarının çok katı olduğuna yönelik eleştirileri hatırlatan Maine eyaleti senatörü Collins, kurumun kendisine duyulan güveni aşındırdığını söyledi. Collins kurumun okulların yeniden açılması, maske kullanımı ve yaz kamplarıyla ilgili önerilerinin bu güveni sarstığını kaydetti.
"CDC kılavuzlarında okulların yeniden açılmasına gereksiz engeller, dış mekanlarda virüsün bulaşma risklerini abartma ve yaz kamplarını çalışamaz hale getiren kısıtlamalar var. Bunlar önemli, çünkü halkın tavsiyenize, mantıklı tavsiyelere, Amerikalılar’ın takip etmesi gereken tavsiyelere olan güvenini sarsıyor" dedi.
Walensky ise "ilgili kişiler ve tüketicilerle" geliştirildiğini söylediği CDC kılavuzlarını savundu. Bağışıklığı zayıf kişilere işaret ederek okullarla ilgili tavsiyelerinin doğru olduğunu söyledi. CDC Başkanı, yaz kamplarında çocukların maske kullanımı konusundaki eleştirileri yanıtlarken, kendi hayatından örnek verdi.
"Çocuklarımızın kampa geri dönmesini istiyorum" diyen Walensky, 16 yaşındaki oğlunun her yıl yaz kampına nasıl gün saydığını anlattı. CDC Başkanı, "Şu anda günde ortalama 38 bin yeni enfeksiyonumuz var. Geçen yıl 11 Mayıs'ta 24 bindi. Çok sayıda çocuğu eve gönderdik ve kamplar kapatıldı. Kamp tavsiyeleri, çocuklarımızı kampa almak ve orada kalmalarını sağlamak içindir" diye konuştu.
Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de CDC'den duyduğu hayal kırıklığını dile getirmek için Collins'e katıldı ve Amerikan halkının, yetkililerin "doğru dediklerini gözardı etmeye başladığını" söyledi. "Amerikan halkı bize ve size karşı sabrını yitirdi. Hayal kırıklıklarının farkında olmanızı ve bu kılavuzları güncellemek için gerçekten biraz zaman ayırmanızı rica ediyorum. Bu kadar hayal kırıklığına uğradığım için üzgünüm" dedi.
Demokratik Senatör Chris Murphy ise, CDC'yi savunarak Walensky ve diğer uzmanların, bilmedikleri şeyleri bildiklerini söyleyemeyeceklerini kaydetti. Murphy, bu yetkililerin virüs hakkında açık şekilde yanlış açıklamalar yapan eski Başkan Donald Trump'ın neden olduğu zararları telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.
Demokrat senatör, "Açıkçası, bugün hala bilgi boşluklarımız olduğunu kabul eden, zaman zaman hayat kurtarmak için ihtiyatlı davranabilecek liderlerimiz olmasını takdir ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise virüsün kökeniyle ilgili hararetli bir tartışma başlatarak, Fauci'yi pandemiyi idare edişi konusunda eleştirdi.
Paul, virüsün Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde ortaya çıktığına dair doğrulanmamış iddiayı savunmayı sürdürdü. Fauci'den, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde "işlev kazanımı araştırmasını" finanse ettiğini kabul etmesini istedi. Bu tartışmalı araştırma, aşıların veya tedavilerin önlem amaçlı olarak geliştirilebilmesi için bir virüsün güçlendirilmesiyle yürütülüyor.
Anthony Fauci ise bu iddianın kesinlikle asılsız olduğunu söyledi. Fauci, "Senatör Paul, kusura bakmayın ama baştan sona tamamen yanlışsınız. NIH, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki işlev kazanımı araştırmalarını hiçbir zaman finanse etmedi ve şimdi de finanse etmiyor. Virüsün nereden geldiğini araştırmanız gerektiğine tamamen katılıyorum, ancak yine de Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde bu virüsle ilgili işlev araştırmalarının kazanımını finanse etmedik" dedi.
Fauci, NIH'in geçmişte Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmaları finanse ettiğini ancak bunun işlev kazanımı araştırması için olmadığını söyledi.
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