Fauci ve Walensky Senato’da Eleştirilere Yanıt Verdi

Senato Sağlık Komisyonu’nun oturumuna katılan ABD’nin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Dr. Rachel Walensky, Corona virüsü salgınıyla mücadelenin bir sonraki aşamasının, virüs ve aşılar arasında bir yarış olacağını söyledi.

Senato oturumu, Gıda ve İlaç İdaresi'nin 12 yaş ve üzeri çocuklar için Pfizer/BioNTech aşısına izin vermesinden saatler sonra düzenlendi. Bu sayede virüse karşı korunacakların sayısının ve sonbaharda tam zamanlı okula güvenli dönüş şansının arttırılması bekleniyor.

Çocuklarını aşılatmayı düşünen ebeveynlere ne diyeceği sorulan CDC Başkanı Walensky, bazı ebeveynlerin hemen gönüllü olmak istemeyebileceğini kabul etti. Ancak Walensky, tüm ebeveynleri çocuklarını aşılatmaya ve çocukları da aşılanma talebinde bulunmaya teşvik edeceğini söyledi.

Walensky, "16 yaşında bir çocuğum var ve aşı olmak istiyor. Yeniden eski hayatına dönmek istiyor" dedi.

CDC son haftalarda salgınla ilgili net olmayan mesajları nedeniyle eleştirilere maruz kalıyordu. Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, oturumda CDC’yi eleştiren isimlerden biri oldu. "CDC'yi her zaman altın standart olarak düşünürdüm. Artık düşünmüyorum" diyen Collins, CDC'den gelen ve sağlık yetkilileriyle uyuşmayan açıklamaları çelişkili ve kafa karıştırıcı olarak niteledi.