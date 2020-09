Fauci: "Yaşam 2021 Sonunda Normale Dönebilir"

İlacın tedarikinin ve dağıtımının sağlanmasında başlıca rolü Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi üstlenirken, Eylül ayında sona erecek olan Remdesivir dağıtımı programının bazı hastanelerde endişe yarattığı belirtiliyor. Kış ayları yaklaştıkça salgının yeniden yayınlaşmaya başlayacağı kaygısıyla bazı hastaneler ise fazladan Remdesivir stokluyor.

Gilead did not respond to a request for comment from Reuters.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Remdesivir’in hastalığın birçok evresinde kullanılabileceğini belirtse de birçok hastane ilacı sadece Corona virüsü enfeksiyonunda en kötü evreye gelen hastaların tedavisinde kullanmaya devam ediyor.