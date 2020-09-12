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Fauci: "Yaşam 2021 Sonunda Normale Dönebilir"

12.09.2020 22:41 | Son Güncelleme

ABD’de bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyledi. Fauci, bunun aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına da bağlı olduğunun altını çizdi

Fauci: "Yaşam 2021 Sonunda Normale Dönebilir"

ABD’de bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyledi. Fauci, bunun aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına da bağlı olduğunun altını çizdi.

MSNBC televizyona konuşan Fauci, “Aşıların dağıtımına başlanıp nüfusun çoğunluğuna aşı yapılıp koruma altına alınması muhtemelen 2021 yılının ortası ya da sonuna kadar gerçekleşmeyecek” dedi.

Merkezi Amerika’da olan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya çapında Corona virüsü vakası 28 milyonu aştı.

Amerika, 6 milyon 400’den fazla tespit edilen vaka ve 193 bin can kaybıyla hala dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda olmaya devam ederken, ülkedeki bazı hastanelerin Corona virüsü enfeksiyonlarında yaygın bir şekilde kullanılan Remdesivir ilacı stoklarının bir kısmını geri çevirdiği belirtiliyor.

Reuters’a konuşan ABD Sağlık ve İnsan Kaynakları Bakanlığı sözcüsü, 6 Temmuz ile 8 Eylül tarihleri arasında eyalet ve bölgesel sağlık birimlerinin bakanlık tarafından tedarik edilen Remdesivir ilaçlarının yüzde 72’sini kabul ettiklerini, hastanelerin de yerel yönetimlerce sunulan bu ilaç stokunun yaklaşık üçte ikisini satın aldığını aktardı.

İlacın tedarikinin ve dağıtımının sağlanmasında başlıca rolü Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi üstlenirken, Eylül ayında sona erecek olan Remdesivir dağıtımı programının bazı hastanelerde endişe yarattığı belirtiliyor. Kış ayları yaklaştıkça salgının yeniden yayınlaşmaya başlayacağı kaygısıyla bazı hastaneler ise fazladan Remdesivir stokluyor.

Gilead did not respond to a request for comment from Reuters.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Remdesivir’in hastalığın birçok evresinde kullanılabileceğini belirtse de birçok hastane ilacı sadece Corona virüsü enfeksiyonunda en kötü evreye gelen hastaların tedavisinde kullanmaya devam ediyor.

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